Hora 14 (27/1/19)

Voz 2 00:00 muy buenas tardes es domingo y les saludamos también desde La Rioja como están les habla Ana Castellanos día desagradable en el que el viento vuelve a ser protagonista estamos en riesgo amarillo por fuertes vientos principalmente en la zona de la ibérica una vi un aviso que se amplía hasta mañana según la Agencia Estatal de Meteorología nos desplazamos hasta allí conocemos todos los detalles con clara Sedano que nos cuentas buenas tardes

Voz 3 00:40 buenas tardes hoy domingo en La Rioja seguimos con cielo cubierto con precipitaciones débiles que nos acompañarán durante toda esta tarde la cota de nieve hoy bajará hasta los setecientos ochocientos metros y temperaturas máximas que hoy bajan un poco se situarán entre los ocho y los once grados el viento por su parte soplará del oeste al noroeste con rachas a tener son muy fuertes mañana lunes empezaremos la semana con cielo muy parecido al de hoy cubierto con algunas precipitaciones débiles temperaturas que mañana suben ligeramente estaremos entre los tres y los seis grados de mínima y el termómetro alcanzará máximas de doce grados en Alfaro once en Logroño y Calahorra iría grados en Haro y Arnedo acabamos con el viento que mañana soplará del oeste y noroeste con atención rachas fuertes sobre todo al medio día

Voz 1509 01:26 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología motivos de momento al

Voz 2 01:32 avanzamos esas máximas aquí en Logroño tenemos una temperatura de diez grados

Voz 1509 01:39 y enseguida en este Hora catorce vamos a conversar con la periodo

Voz 2 01:41 esta escritora Ana Romero que mañana va a estar en Logroño en concreto en la casa de los periodistas a las siete y media de la tarde para presentar y grupo una Plataforma de Mujeres periodistas que se han constituido en lobby recientemente además de que tendremos la oportunidad de conocer su interesante trayectoria profesional vinculada a la Casa Real y en estos momentos a las cloacas del Estado les avanzamos esta cita cultural y periodística para mañana en un lunes que viene además reivindicativo por un lado a las doce del mediodía en la plaza del Parlamento los sindicatos han convocado mañana a los trabajadores del centro penitenciario de Logroño una concentración para protestar por sus condiciones laborales reivindican más dotación de personal y de medios y denuncian la pérdida de poder adquisitivo y la falta de promoción interna unas movilizaciones que llevan realizando un año y que incluyen seis huelgas generales en los meses de octubre y noviembre y también continúan las movilizaciones de los estas de los taxistas lo están escuchando aquí en la Cadena SER hoy en Madrid todo lo que está ocurriendo pues bien mañana alrededor de una veintena de taxistas riojanos irán a Madrid en solidaridad con sus compañeros aseguran que la lucha es igual para todos ya que en La Rioja señalan que también se encuentran en un nivel de desesperación muy alto el presidente de la asociación de taxistas aquí en La Rioja es Javier Bailén

Voz 4 02:55 bueno me temo mucho que aquí también un paro indefinido seria además tenemos que trabajar mucho y muy duro para que para poder hacerlo cuanto antes tampoco nos queremos meter en en en tiempo antes de elecciones para que no nos acusen de condicionar ID dañar al al al Gobierno regional pero haremos lo que sea necesario para para para salvado nuestro nuestro mercado de trabajo no por no

Voz 1509 03:21 y un apunte más en portada mañana en la

Voz 2 03:23 Audiencia Provincial de La Rioja se juzga a una persona que fue sorprendida con anfetamina en su vehículo el fiscal solicita cuatro años de cárcel y tres mil euros

Voz 1509 03:31 no nos olvidamos de los eh

Voz 2 03:33 cortes también vamos a conocer con detalle la jornada deportiva que queda para hoy lo haremos al cierre de este informativo con Sergio Moreno pero les avanzamos ya los dos últimos resultados que hemos conocido en esta mañana L D F Logroño ha perdido dos uno ante el Valencia allí en Valencia y en la Tercera División Victoria una cero del Varea ante la Sociedad Deportiva Logroñés

Voz 1509 03:55 todo esto en este Hora catorce de fin de semana

Voz 2 03:57 Ana en este domingo aquí en la Cadena Ser me

Voz 7 05:16 este domingo además se queríamos desde aquí desde la radio invitarles a una cita de mañana lunes va a estar en La Rioja la periodista y escritora Ana Romero que ofreció una conferencia en la casa de los periodistas Ana Romero qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 8 05:30 hola buenas tardes Tana bueno allí

Voz 7 05:33 aquí como portavoz de balconing grupo una plataforma de periodistas constituida en lobby recientemente un grupo de mujeres periodistas que trabaja por el liderazgo de las mujeres no gana

Voz 8 05:44 bueno él él se se presentó a la sociedad a Ana en el pasado junio ha aquí en Madrid pero la verdad es que viene de tanto de antes la la gestación digamos ha sido larga empezó en el año dos mil quince digamos que se adelanta de alguna manera a este año no ese año tan tan importante que ha sido el dos mil dieciocho para la presencia de la mujer no sólo en los medios sino en toda la sociedad española es un proceso largo de creación el el que todavía estamos en en medio del camino digamos que es un proceso de formación largo oí de construcción largo pero bueno esperamos que que a la pena Hay que sea un proyecto que que que que ayude a las mujeres en los medios alcanzar ese liderazgo del que todavía están lejísimos

Voz 7 06:38 Ana Romero un año muy importante el dos mil dieciocho un punto de inflexión en la lucha de las mujeres en el que fue también muy importante ya que somos mujeres periodistas no hay hablamos de esto la vinculación la lo que se involucraron los medios de comunicación no fue fundamental

Voz 8 06:54 eso es crucial ante los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la sociedad en todos los campos y en este en particular es muy importante porque porque ese balcón y ponemos mucho énfasis en destacar que la propiedad la gestión que la conducción de los medios el España está de una forma aplastante mayoritariamente aplastante que mal no se hombres por lo tanto son los propios medios los que tienen que desde dentro es poner el foco en esa situación y eso ocurre casi por primera vez ir de forma muy clara en el pasado ocho de marzo y yo creo que esto va a ir creciendo iba a ir cada vez es más que sintiéndose no la implicación de los medios que en en la defensa del de entidad algo de las mujeres

Voz 7 07:47 ya en el caso de con el grupo yo creo que ese importante Ana Romero que estáis periodistas de primera línea no que os habéis de vinculado con este proyecto que además sois la que podéis hacer una fuerza eh muy importante no en esto que estamos hablando no pues están compañeras directas nuestras como Montserrat Domínguez au Pepa Bueno pero sois muchas más pero todas de mujeres no que en definitiva creáis opinión

Voz 8 08:14 bueno tengo que decir que el origen de Balco ni está en la Cámara de Comercio Americana chance por qué porque desde hace ya tiempo a la mujer de un embajador americano aquí Susan Solomon te en el año dos mil nueve ya cayó en la cuenta de que España era una sociedad entonces todavía más necesitada de de una mirada particular al

Voz 9 08:38 al tema de las mujeres no se sorprendió

Voz 8 08:40 cuando llegó a España es de las pocas mujeres que había lugar quemando sí es importante en sitios de decisión y a partir de ahí creó un comité de diversidad en el fuera de la Cámara de Comercio que ha puesto muchísimo interés en la creación de este grupo de mujeres solas cocas en estos momentos somos pies como tú has dicho hay hay varias de del Grupo PRISA en en primer lugar Soledad Gallego Díaz que ahora la directora del país no lo era cuando cuando empezó a formar parte del balcón y Montse Domínguez sepa bueno pero lo importante que sea una idea que se extienda aquel en el origen están diez periodistas de Mujeres Periodistas pero es más te diré no sólo es importante que se extienda a todas las mujeres periodistas sino que además incluye ahí esto es debe ahora es fundamental incluya a los hombres a los hombres periodista y a los hombres de de es de toda España no que se impliquen en este en este proyecto que como digo en no afecta sólo a las mujeres

Voz 7 09:48 eh la verdad que este grupo surge porque existe una necesidad real e por romper techos de cristal en esta profesión también en la del periodismo como es la situación como la habéis Ana

Voz 8 10:01 bueno los números todo muy bien conocidos y no he pero a Figo once por ciento de directoras diarios de papelitos tales en el Talking en los quince primeros diarios de España los más leídos hay sólo tres mujeres una de las cuales Soledad Gallego pues es de antes de ayer como quien dice no fue nombrada el pasado junio al anterior encarna a pie es la directora de veinte minutos el miembro de balconing también unos meses antes que soledad y la tercera es Ángeles Rivero que es la directora de La Nueva España que ella sí es la más veterana digamos de de del país pero son números ínfimos la única conductora como es bien sabido de rabia Pepa Bueno en emplean pan pero va más allá de estos números que que son muy claro lo realmente dramático es como detrás de todas esas mujeres que vemos en la radio es vemos tu firmas en los periódicos dando las vemos en la calle cubriendo noticias son mayoría hay más mujeres en las universidades de periodismo que hombre si hay más mujeres si me apuras en las reacciones lo lo fundó mental y aquí es donde Val con y quiere desarrollar el grueso de su trabajo es lo que nos TD Ana es la propiedad de los medios la gestión de los medios es el hombre que decide que cubre una mujer es el hombre que decide cuánto tiempo una mujer bastar encargada de de este proyecto en concreto son los hombres los que deciden que lo poco que vaya a tener una mujer periodistas no sé si me

Voz 7 11:40 sí una posición feminista dada en la que deciden los hombres aquí La Rioja por ejemplo las mujeres también somos mayoría ya casi rezamos el sesenta por ciento de mujeres periodistas frente a ese cuarenta por ciento de hombre es bueno de todo esto Ana Romero queremos hablar entre nosotros los periodistas será a partir de las cuatro de la tarde vamos a tener la oportunidad de conversar contigo los periodistas aquí en nuestra casa pero sí que es cierto que tienes una trayectoria profesional muy interesante y no queríamos desaprovechar tenerte por aquí por La Rioja no porque por esa las siete y media hay una cita más pública una conferencia abierta en la propia casa de los periodistas en la que además de hablar de esto lógicamente porqués es importantísimo también vamos a conocer o vamos a intentar repasar tu interesante trayectoria profesional como periodista y también como escritora no gana muy conocida sobre todo por el seguimiento que has hecho la Casa Real

Voz 8 12:38 muchas gracias Ana yo te me hace una ilusión tremenda ir a Logroño donde por cierto no ha estado nunca si lo último El último libro que he sacado el año pasado ha sido también sobre Casa Real curiosamente después de muchos años dedicada al al a la observación y a la cobertura de la Casa Real me interés profesional se ha visto tangencialmente he distraído por las llamadas vacas del interior es es durante la escritura del último libro sobre la Casa Real yo me encuentro con con con este personaje con el comisario Villarejo que ahora está Kang tan tan a diario en las noticias y a partir de ahí este produce un giro en en digamos un interés profesional y empiezo a a a interesarme no sólo por los tentáculos del del comisario y el el el interés desmedido que él tiene por la Casa del Rey sino también por sus relaciones con los medios de comunicación con el resto de las instituciones como hemos estado viendo en Hoy es ahora esto es lo que estoy trabajando

Voz 7 13:45 el esa historia que es bastante

Voz 8 13:47 es bastante tenebrosa pero muy muy significativa yo creo de lo demostrado en las obrero el el el la situación de los medios de comunicación creo que hay una relación es grande entre las dos victorias y creo que también en El Aaiún hay un porqué de esa relación

Voz 7 14:09 una Casa Real Ana que la verdad que te ha dado muchos éxitos pero también disgustos Nobel principalmente con tu salida eh de El Mundo no tras el es el desencuentro no que mantuvo es que con el director de de ese momento quién te intentó censurar no es una de las informaciones en las que te referías a Corinna ya como la amiga íntima del Rey algo que era prácticamente conocido por todos pero que bueno pues tu tuviste la decisión de publicarlo no

Voz 8 14:39 bueno a esa historia de esa historia podemos hablar tranquilamente el

Voz 7 14:43 hablaremos habla a la gente

Voz 8 14:45 qué tiene tiene bastantes matices pero curiosamente lo justo que me haya podido dar la cobertura de la Casa Real y los ha habido alguno como tú dices dolorosos no personalmente son muy pequeños comparados con los injustos que me ha producido la cobertura de este otro aspecto de aspecto que te digo de de la mafia policial periodística en torno a la Casa Real ha sido un año muy complicado minado ahora el pasado mes de diciembre con un pronunciamiento del código del de la Comisión de Quejas de la FAPE de lazos

Voz 7 15:28 yo les de periodistas de toda España no

Voz 8 15:31 y denunciando la ruptura del Código Deontológico por parte de un digital esas ha sido digamos el el el colofón de un año muy complicado y me ha hecho pensar a ir para mi ha sido una sorpresa no que hay veces que en nuestro país por lo menos ésa ha sido mi experiencia es casi más fácil criticar a la jefatura del Estado que a medios de comunicación y creo que eso nos debería de hacer pensar yo creo que los periodistas tenemos una labor muy importante en la en la sociedad pero también somos el único poder que que no tiene ningún tipo de control se asiente sobre sus trabajos sobre la calidad de su trabajo sobre la calidad de sus periodistas no yo creo que eso es no debería de hacer pensar he seriamente sobre nuestro sobre nuestro trabajo

Voz 7 16:24 Ana Romero no tenemos a quién la radio tiempo para más pero tampoco vamos a desvelarlo todo porque lo que queríamos hacer es mostrar un pequeño aperitivo no para que todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos si les resulte es muy interesante todo esto que estamos hablando pues que se acerquen mañana lunes a las siete y media a la casa de los periodistas porque íbamos a tener tiempo para trasladarles todo todo esta así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la radio

Voz 8 16:53 gracias a vosotros a la un abrazo

Voz 2 16:58 dos y veintidós minutos nos desplazamos hasta La Rioja Baja les contamos con la Oficina Municipal de Empleo y Promoción Económica de Calahorra asesoró a ciento veintiocho demandantes de empleo Yak cuarenta y siete emprendedores en dos mil dieciocho Miguel Ángel Santos

Voz 10 17:12 principalmente las personas desempleadas que se acercaron hasta la Oficina de Empleo y Promoción Económica buscaban asesoramiento para la redacción de un currículum y la carta de presentación ayuda para la búsqueda activa de empleo e inscripciones en portales web y los nuevos emprendedores sobre todo solicitaban información sobre autoempleo análisis y valoración de la idea es un negocio ayudas y subvenciones incentivos al fomento de la contratación bonificaciones autónomos el Ayuntamiento de Calahorra pone a disposición de todos los ciudadanos este servicio de información orientación y asesoramiento laboral que se prestan a planta baja del edificio consistorial de lunes a viernes de ocho y media de la mañana a dos y media de la tarde durante el año pasado los impartieron quince talleres a los que asistieron ciento ochenta personas seis acciones formativas dirigidas a personas desempleadas o demandantes de empleo para mejorar sus competencias a la hora de buscar empleo nueve orientadas a emprendedores en dos mil dieciocho El Ayuntamiento de Calahorra empleó a veintidós personas desempleadas a través de la orden de suben tienes que concede el Gobierno de La Rioja para contratar a personas menores de treinta años de treinta años o más también el año pasado empezó la segunda acelerador a de empleo Calahorra Activa dos mil dieciocho con Veintitrés personas desempleadas que continúa en dos mil diecinueve la acelerador a se desarrolla en el Centro Cultural Deán Palacios de lunes a viernes en horario de mañana ya asimismo el año pasado finalizó la primera acelerador a de empleo Calahorra Activa dos mil diecisiete a la que se inscribieron veintitrés personas desempleadas de las cuales la mayoría está trabajando en la actualidad

Voz 2 18:45 Nos acercamos también hasta San Juan la hoy se ha desarrollado el sendero de las neveras de Moncalvillo que celebrará su edición número trece una cita que sirve para recordar porqué se construyeron estas neveras en este entorno Miguel Pajares es el alcalde de Sojuela lugar donde continúa todavía la fiesta este día festivo allí en el municipio

Voz 9 19:03 Müller el indicación desde esos vuelos hacia todos aparte de riojanos a todos los logroñeses porque así al cabo de donde se construyen unas neveras para que pudieran subsistir en mejores condiciones y calidad de vida todos los logroñeses pues en el año mil quinientos noventa y siete sitiada veintisiete de enero el Consejo de Logroño que existía en aquel momento decidió construir una serie de neveras el monte multen más cercano a Logroño para construir unas neveras para el abastecimiento de hielo que ya existía pero la traían desde Estella creo que ocurría que claro el viaje de Estella Logroño el producto de hielo en verano pues más de la dinámica de

Voz 2 19:50 además el alcalde ha destacado el protagonismo que tuvieron en estas instalaciones en una época en el de la que el hielo era también importante para otros temas como el sanitario

Voz 9 19:58 el cielo a y teniendo en cuenta que el hielo era era un producto de siempre lo digo es para lo diríamos a cómo podemos hablar hoy del petróleo muy poca gente tenía se convierte en el que lo que no tenía bueno pues los cuatro potentados y luego por supuesto donde en el tema sanitario negaba en conventos de de de de cosas que era lo que yo te dije nada más que nada pues bueno pues desde hay que entender también aquella historia él no lo cuales tenemos siempre había vía contencioso de de de de guerra de pelea pues herido la había facturas había quemado sus había operaciones hay no tiene otra cosa afirma que el hielo para cauterizar

Voz 2 20:41 es una historia que no sólo puede conocerse hoy sino que también pueden acercarse hasta Sojuela Iberia tocó Museo de las neveras

Voz 9 20:48 dentro donde está de cómo se de ahí lo que tenemos también de son de ahí estaba en

Voz 9 20:57 Ruffalo que es la que que es la que realmente nos mantienen conserva unos conserva el el el monte no las Carboneras Un de llevar a cargo vegetal todo es Un paseo dando alrededor de un museo y donde se van enseñando explicando la situación de de cómo la distintas neveras su nombres como se hacía ya todo eso

Voz 2 22:02 bueno pues como escucharlos quedamos ya con los deportes Sergio Moreno qué nos cuentas buenas tardes

Voz 13 22:06 hola Ana buenas tardes restan pocas horas para que la Unión Deportiva Logroñés afronta un partido determinante en sus aspiraciones por mejorar poco a poco su clasificación recibe en Las Gaunas al Langreo que con treinta y dos puntos llega a Logroño con mucho que ganar y la verdad es que poco que perder y es sin duda un partido trascendente para el conjunto riojano porque está ante una gran oportunidad de sumar cuarta victoria consecutiva que sería además el cuarto triunfo de los cuatro partidos jugados hasta el momento en este año dos mil diecinueve y todo ello en una jornada muy propicia para los intereses riojanos porque ayer perdió leyó a en casa ante el Real Unión un leyó a que con treinta y siete puntos igual en estos momentos en la clasificación a los riojanos también perdió de forma contundente además el Barça caldo por tanto los riojanos en caso de ganar se colocarían terceros en la tabla y encima distancia harían en tres puntos al leyó que marca la quinta posición que es la que te deja fuera de los play off de ascenso para el partido de esta tarde que podrá seguir en Radio Rioja a través del mil ciento setenta y nueve de la onda media Sergio Rodríguez no podrá contar con Rayco con Ander Vitoria Icon Álvaro Arnedo ya tenido que descartar por decisión técnica Jaime paredes ya Pedrito el último fichaje cerrado a finales de esta semana veremos si Sergio repite once modifica alguna cuestión sobre todo la banda izquierda veremos Iñaki arranca como lateral zurdo sin regresa al once como extremo izquierdo y qué pasa con Flaño Juan Iglesias que con la llegada de Iñaki la recuperación de paredes ahora compiten directamente por un puesto en el once en el lateral derecho de la mejor defensa de Europa también podría estar en el once titular César Remón ya recuperado veremos por quién se decanta Sergio Rodríguez hasta hace poco la primera opción parecía de Andy Rodríguez pero hasta su última lesión de César Remón había vuelto a ganar importancia en el once titular del técnico de Logroño además regresa a la convocatoria Olaetxea al que será difícil ver en el once titular pues la idea es que vaya cogiendo el ritmo competitivo poco a poco así que Víctor López y Marcos Andre apuntan como titulares en punta de lanza del ataque riojano a las cinco de la tarde también arrancará en Urbieta en el Guernica Calahorra del que estaremos muy pendientes también en Radio Rioja en esta tarde de fútbol a la riojana los de Miguel son las necesitan ganar para distanciar al primer equipo con problemas en este grupo dos los riojanos no quieren agravar su situación de momento cómoda para ello deben superar aún Guernica que sólo ha perdido dos encuentros en su propio estadio aunque empatado como local siete partidos el Calahorra lleva sin ganar desde la última jornada del mes de de noviembre fue en Gijón ante el Sporting B sola no puede contar por lesión con Xavi Cárdenas ni Txomin Barcina ni tampoco con Morgado y Parla por sanción