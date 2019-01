Escucha las noticias de las 02:00 (28/01/2019)

Voz 0127

son las dos la una en Canarias Estados Unidos ha aceptado el representante que ha propuesto Juan Why do como encargado de los negocios de Venezuela en Washington la prensa americana cuenta que como la Casa Blanca reconoce a Why do como el presidente legítimo de Venezuela este gesto refuerza la idea de que se va a formar una embajada paralela en Estados Unidos en las últimas horas Why do inmaduro han cruzado mensajes sobre el papel que debe desempeñar el Ejército