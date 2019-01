Escucha las noticias de las 04:00 (28/01/2019)

la ONG venezolana Foro Penal acaba de elevar a setecientos noventa y uno el número de detenidos en las protestas en Venezuela protestas que van a seguir esta semana porque el opositor Juan Why do autoproclamado presidente interino ha anunciado esta madrugada que convocan nuevas movilizaciones el miércoles y el sábado cuando faltaran pocas horas para que se cumpla

Voz 6

02:18

la mejor interpretación para el hasta ahora actor no profesional Israel Gómez y de verme de buena primer aquí con todas gozó otro Icon mucho a actores y directores actrices y este premio significa mucho para mí que siempre me concederá del primer momento siempre me he considerado un gran a Toranzo