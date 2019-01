Escucha las noticias de las 08:00 (28/01/2019)

en el vídeo que está ya en Cadena Ser punto com lo pueden ver se puede observar a un soldado que mando ese texto con la promesa de amnistías y abandonan a Maduro

Voz 1727

00:52

los sigue como si tal cosa ya lo ya lo escuchan la situación en Venezuela era tan insostenible que todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a desembocar en algo parecido a lo que ha ocurrido la sorpresa relativa ha sido que Trump haya puesto tan rápidamente su zarpa en esta crisis cuando él va de que Estados Unidos ya no quiere ser el gendarme del mundo salvo claro si hay petróleo por medio se entiende pero que a Donald Trump que Donald Trump Nos provoque el rechazo que nos provoca no le quita ni un ápice de gravedad a la diáspora ya la situación crítica que viven los venezolanos bajo el mandato de Maduro sin comida y sin alimentos y habría que preguntarse qué ponemos por delante nuestras fronteras ideológicas o la vida de la gente la vida de los venezolanos las próximas horas y días antes de ese ultimátum europeo van a ser muy delicadas maduro sabe que está en un callejón sin salida por más que el Ejército permanezca a su lado la comunidad internacional sabe que no puede acercar una cerilla a un bidón de gasolina hasta el propio Juan Aído está siendo más prudente que por ejemplo la oposición española a PP y Ciudadanos les vale todo en esta enloquecida cabalgada en la que están para recuperar el poder un poco de calma por favor que los protagonistas de esta historia son ellos los venezolanos bueno