Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (28/01/2019)

los vecinos de Villanueva de la Torre en Guadalajara ha mostrado su oposición a que se instale un centro de menores en el municipio consideran que crearía inseguridad mientras que la alcaldesa dice que no puede denegar la licencia porque eso sería prevaricación SER Guadalajara Jesús Blanco

un numeroso grupo de vecinos de Villanueva acudió al último pleno municipal para exigir al equipo de gobierno que rechace ese centro Hinault se le conceda licencia por su parte la alcaldesa Vanesa Sánchez les ha recordado que es la Junta quien se encarga de licitar el centro de acogida y que la última decisión está en manos del Gobierno regional el Ayuntamiento les dijo no puede negar la licencia en base a un criterio personal ya que podría incurrir en prevaricación Sánchez ha explicado a los vecinos la situación ya ha prometido trasladar el descontento ante la Junta de Comunidades

un niño de cuatro años ha sido trasladado al hospital Virgen de la Salud de Toledo tras sufrir un atropello por parte de un turismo en Yuncler el aviso del incidente se ha producido en torno a las nueve y veinte de la noche de ayer en la avenida de la Constitución de este municipio toledano is sumamos a esto que el Ayuntamiento de Illescas en Toledo también va a abrir desde hoy el plazo de presentación de solicitudes para el proceso de selección de Amazon el consistorio informa que con el objetivo de facilitar la inscripción a quienes estén interesados en trabajar en la nueva planta logística que se va a instalar en la localidad a partir de hoy lunes Se abre un enlace en la página web del Ayuntamiento para poder presentar los currículum se podrán presentar hasta el diecisiete de febrero

