Las noticias de Aragón, 10:03 (28/01/2019)

Voz 2

00:19

qué te parece que que Cataluña ahora sea toda independentista y esa esa imagen que se da pues a los que no lo son les tiene que molestar mucho y lo que quieren es salir en cuanto pueden de aquel día que el fuego no y si venía un sitio que sea más tranquilo por lo menos que no no te permita está constantemente con inconvenientes personales de relación y de en fin y todo lo lo que implica esto no