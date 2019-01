Voz 1

00:00

siendo hoy se ha muerto mi vecino de abajo y la manera de encontrarlo me ha dado para reflexionar no lo conocía de nada a pesar de llevar seis años como vecina sólo sabía los habíamos toda la comunidad que estaba solo completamente solo en la vida y así ha muerto el jueves del pasado jueves veinticuatro que no se sabe cuándo murió quizá haya sido hoy o fue ayer o hace tres madrugadas una mujer que le llevaba comida a cada x días ha dado la voz de alarma al encontrar extraño que no atendiera el móvil ayer y que hoy no abriera la puerta sí pasado claro les he dicho a los cinco bomberos que han llamado a nuestro timbre con el objetivo de acceder al piso del vecino a través de nuestro balcón nuestro de alquiler claro menuda lección de profesionalidad de los Bomberos de Barcelona he alucinado