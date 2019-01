Las noticias de Galicia, 10:03 (28/01/2019)

que el techo lanzado por el corredor Atlántico pues conecte con nuestro nuestro territorio noroeste con nuestros puertos tanto de Coruña de Pontevedra como de Asturias no tenemos que ser insistentes para que no se pierdan los papeles en ningún cajón para que nadie se olvide de un de de dibujar ese que es un pequeño detalle pero ese corredor quema de Palencia las pasando por Orense Pontevedra A Coruña nos nos une con con con el tráfico de mercancías con el centro de Europa no da cita como decías

Voz 4

01:31

este Gobierno hace unos papeles muy bonitos unos estudios muy bonitos te dice que dentro de tantos años se va a jubilar nos encanto personal médico no sé cuánto personal de enfermería no sé cuánto personal de de Servicios Generales pero no hacen nada simplemente te lo comentan pues vale pero nosotros no creo que tengamos a nuestros gestores ahí al frente de la al frente de los servicios para que nos digan lo que podía suceder porque es que eso ya lo dice cualquiera tenemos ahí para que tomen medidas oportunas para que esto no suceda