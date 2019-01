Escucha las noticias de las 11:00 (28/01/2019)

las once las diez en Canarias

no porque quizás son los cómplices del independentismo porque están secuestrando pues están secuestrados por ellos porque son los presos políticos de los golpistas os son ustedes sencillamente unos traidores unos cobardes por esta grave situación el presidente Sánchez tiene que dar la cara y comparecer

ahora vamos a presentar una proposición de ley precisamente para que esta regulación sea a nivel nacional sabemos que el señor Sánchez cuando no tiene una solución sobre algo le echa la culpa a otro en este caso para regular el taxi lo que ha hecho ha sido de una forma no muy elegante pasarle la pelota las comunidades autónomas

Voz 3

01:42

diez de septiembre la Comunidad Autónoma de Madrid no ha hecho absolutamente nada yo entiendo que el presidente de la comunidad autónoma ha estado más en lo suyo quiero decir en si repetía o no como candidato a la presidencia pero desgraciadamente no ha estado haciendo su trabajo