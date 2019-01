Hora 14 La Rioja (28/1/2019)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Diego García

Voz 0496 00:12 qué tal buenas tardes a partir de las doce de esta noche todas las carreteras nacionales de La Rioja estarán limitadas a noventa kilómetros por hora es una medida que pretende unificar la limitación de velocidad de todas las vías convencionales de la comunidad autónoma y sobretodo según Tráfico pretende reducir la siniestralidad el experto en seguridad vial Miguel Navarro señala que ésta tendría que ser una medida más que no puede ser la única

Voz 2 00:34 la la única medida es la medida estrella del Gobierno para reducir la accidentalidad son las víctimas porque nos olvidaremos del estado de las carreteras tendrá algunas demuestra un déficit importante de sus quince años supongo que debido a la crisis económica donde nos olvidaremos de los vehículos uno de los parques automovilísticos más viejos de Europa con diferencias que rescató un vehículo de hace ocho o diez años en la actual nos olvidaremos de la obtención de dio permiso de conducir que subimos utilizando un modelo de dos años secano joyería hemos de una educación vial que los colegios no no existe practicamente mejor diariamente una reforma necesaria del permiso por puntos no deberíamos de más controles de alcohol y drogas en carreteras españolas

Voz 0496 01:26 ya saben que en los veintiocho días que llevamos de este dos mil diecinueve tres personas han perdido la vida en las carreteras de La Rioja las tres en la dos tres dos una de las vías afectadas por esa reducción a noventa kilómetros por hora por lo demás hoy vivimos Diego Sacristán una jornada de movilizaciones

Voz 0866 01:42 los funcionarios de prisiones se han concentrado a mediodía al frente del Parlamento de La Rioja para exigir más medios humanos y materiales además un grupo de taxistas de La Rioja se han desplazado a Madrid para respaldar la protesta de sus compañeros

Voz 0496 01:53 el acusado de un delito de tráfico y tenencia de drogas acepta tres años de prisión

Voz 0866 01:57 el fiscal pedía inicialmente cuatro años de cárcel y tres mil euros de multa tras el acuerdo al acusado aceptado tres años de prisión la pena quedado suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir durante los próximos cinco años ya que continúe con el tratamiento de desintoxicación que deberá ser acreditado periódicamente ante la justicia

Voz 0496 02:13 a verificación pionera de medicamentos la pared

Voz 0866 02:16 hacia del Campo de Logroño estrenó en España un nuevo protocolo de verificación ya autentificación de medicamentos este sistema funcionará de manera piloto hasta el nueve de febrero cuando será obligatorio el cumplimiento en todo el territorio de la Unión Europea Jesús Aguilar es el presidente del Consell

Voz 0496 02:29 General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Voz 0866 02:32 el Agrupación farmacéutica europea

Voz 3 02:33 nuestro sector tiene que introducir lo que se llaman los dispositivos de seguridad que son de dos tipos unos identificadores únicos que supone que cada envase tendrá un número que será diferente de la anterior y diferente del posterior eso permitirá identificar cada uno de los envases de manera individual y también introducirá vemos un dispositivo contra manipulaciones que es un precinto que permitirá evidenciar si en envase ha sido o no manipulado para incrementar la seguridad

Voz 0496 03:07 y completamos portada también con la información deportiva Sergio Moreno qué tal buenas tardes hola Diego buenas tardes

Voz 4 03:12 hubo que esperar hasta el minuto ochenta y siete para que la Unión Deportiva Logroñés firmara su cuarta victoria seguida su cuarto triunfo en los cuatro partidos jugados en este dos mil diecinueve doce puntos consecutivos y seis semanas sin perder para estar ya en tercera posición a sólo tres puntos del segundo clasificado el Mirandés y con tres puntos de distancia del quinto que es el ello por tanto la victoria de ayer le permite al equipo situarse con cierta comodidad entre los mejores de la clasificación y todo como reconocía ayer Sergio Rodríguez al término del partido porque los jugadores se volvieron a dejar el alma sobre el terreno de juego

Voz 3 03:42 muy bien yo creo que Leal Durango es decir

Voz 5 03:44 pues los primeros minutos pero éstos han tenido más juego yo creo más juego más más llegadas por los dos lados más centros sí que es cierto que los hemos tenido bastante apretados en esos minutos y la pena es esa que no hacen un gol y bueno el rival también juega el rival también genera sus sus situaciones Si si hubiésemos hecho un gol durante esos minutos pues seguramente el partido creemos que hubiese sido más fácil pero bueno ya dijimos que era un equipo que jugaba igual independiente del resultado eso han puesto las cosas difíciles es un buen equipo tiene entre dos puntos por algo lo hoy lo han demostrado pero creo que nosotros también tenemos mucho mérito

Voz 6 04:19 porque bueno porque

Voz 5 04:21 salga mejor pero las cosas los jugadores se dejan el alma en el campo y creo que esa es la base más importante que tenemos el mayor valor de activos nuestro

Voz 4 04:30 además este fin de semana nos ha dejado las derrotas del Calahorra Logroño los triunfos del Clavijo LEB Plata minis de lo sacro Rioja Voley Haro en la máxima categoría del voley español

Voz 0496 04:39 todo esto ampliada a partir de las tres y veinte hora así

Voz 4 04:42 el Deportivo La Rioja te escuchamos gracias Sergio vamos ahora

Voz 0496 04:44 con la información de servicio no hay problemas en las carreteras de La Rioja y en cuanto al tiempo que va a suceder en las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenas tardes

Voz 1509 04:53 buenas tardes cielos cubiertos este lunes aquí en La Rioja con precipitaciones débiles y ocasionales en forma de nieve por encima de los setecientos a los ochocientos metros subiendo esta cota a lo largo del día hasta los mil trescientos las temperaturas en ligero ascenso hoy máximas de nueve grados en Haro y Arnedo once en Calahorra Logroño y Alfaro viento del noroeste con intervalos de fuerte a esta esta tarde rachas de los setenta a los ochenta kilómetros hora mañana martes volveremos amanecer con cielos cubiertos y precipitaciones serán débiles y afectarán principalmente a la ibérica hacia el final del día se irán generalizando la cota de nieve estará entre los mil mil cuatrocientos metros a últimas horas también bajará hasta los el ochocientos en la ibérica Se activará un aviso de nivel amarillo durante las horas centrales del día porel nevadas en nevadas copiosas espesores en veinticuatro horas de hasta cinco centímetros y las temperaturas mínimas bajarán el tendremos valores de dos a cuatro grados y las máximas subirán hasta los doce en Haro Calahorra y Alfaro los diez en Arnedo hilos trece en Logroño el viento será del oeste al noroeste de nuevo dará rachas fuertes en la Ibérica de hasta ochenta kilómetros hora

Voz 7 06:00 es una información de la Agencia Estatal de meter

Voz 0496 06:03 bueno si no llueve ahora en el centro de Logroño lo ha hecho a ratos durante la mañana tenemos nueve grados de temperatura dos y doce empezamos

Voz 0496 06:40 la Federación de empresas de La Rioja considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para dos mil diecinueve hace inviable el crecimiento de la región y corta las aspiraciones de La Rioja

Voz 0866 06:49 los empresarios riojanos acusan al Gobierno de la Nación de ningunear a La Rioja recuerdan que las inversiones en infraestructuras en nuestra comunidad han caído cerca de un cuarenta por ciento el presidente de los empresarios Jaime García Calzada critica que los presupuestos no incluyan financiación suficiente para avanzar en lado Zeid desdoblar la Nacional dos tres dos García Calzada también lamenta que las cuentas no incluyan partidas para crear enlaces en la AP68

Voz 10 07:11 me ese contempla siquiera la construcción de nuevos enlaces de la AP68 para el momento en que está autopistas sea liberada en materia de infraestructuras es necesario planificar en tiempo suficiente dados los dilatados procesos que conlleva sino empezamos a planificar y contratar los correspondientes estudios previos cuando llegue la liberación de la autopista los enlaces no estarán hechos por tanto la autopista no vertebrará nuestras región ni para impulsar debidamente el corredor ferroviario Cantábrico Mediterráneo una infraestructura importantísima

Voz 5 07:48 a parar a nuestra región pues que puesto que no es

Voz 10 07:50 hace comunicarnos con los lujos más importantes europeos

Voz 0866 07:55 por otra parte el presidente acusa al Ejecutivo de querer sostener el aumento del gasto en las espaldas de los empresarios García Calzada asegura que es negativo que las medidas fiscales y laborales hayan sido tomada sin consenso

Voz 10 08:06 y lo hace además con cargas fiscales ir que castigan ahí asfixian al que crea empleo en que crear riqueza riqueza que son las empresas si empezamos con las medidas fiscales los encontramos con una charla un nuevo hachazo de cuatro mil millones que recae en las empresas aunque también por supuesto sus ya las familias y los ciudadanos un impuesto de sociedades sociedades con nuevas con nuevas subidas y se produce un golpe a los dividendos por filiales en el extranjero que se agrava en un cinco por ciento aumento de el IRPF que va a afectar a la agarró de las rentas altas y por tanto va a perjudicar a la tras

Voz 11 08:46 yo ya al ya al mantenimiento del

Voz 10 08:49 talento tan necesario en nuestras empresas

Voz 0866 08:52 desde el sector de las empresas también lamentan que este aumento de gasto por parte del Estado de la nación no vaya acompañado de una lucha contra la economía sumergida o la reducción del gasto superfluo las administraciones

Voz 10 09:03 estas medidas no llevan aparejadas medidas alternativas con soluciones alternativas como la lucha contra el fraude y la economía sumergida la reducción y control del gasto superfluo las administraciones evitando duplicidad la insoportable burocracia etc hay que trabajar más en estas áreas para que es para porque son un auténtico problema para nuestra sociedad y una observación importante

Voz 11 09:29 se les está diciendo se ha dicho históricamente que

Voz 10 09:32 España no se recaudan impuestos largado

Voz 11 09:35 a en este año dos mil dieciocho para llegar a doscientos siete mil millones

Voz 10 09:40 va a estar por encima del techo de recaudación que fue en el año dos mil siete año pre crisis para él

Voz 11 09:47 el año dos mil diecinueve Se prevé un aumento de un nueve y medio por ciento

Voz 10 09:52 muchos analistas dudan que este aumento pueda ser real

Voz 0496 09:56 hoy se ha reunido el Consejo Riojano de Cooperación Local en ese marco el presidente ha avanzado que el Gobierno regional aprobará en las próximas semanas la directriz de suelo no urbanizable que pretende proteger el territorio atendiendo a las necesidades sociales José Ignacio Ceniceros

Voz 1046 10:09 femeninos en disposición de aprobar la directriz de suelo no urbanizable el objetivo es conseguir una síntesis compromiso adecuado entre los valores de nuestro territorio y lo que es la necesidad de la sociedad de hoy esta norma les puedo decir que ha sido uno de los objetivos del Gobierno en La Rioja en lo que es el ámbito del urbanismo en esta legislatura ya llegará el momento de aprobarlo con el objetivo de que sea perdurable en el tiempo y aporte seguridad jurídica a todos

Voz 0496 10:45 el presidente asegura además que a lo largo de este año se va a crear la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística que velará por el cumplimiento de la ley en este terreno

Voz 1046 10:53 también podemos decir por otro lado que se va a informar de de la creación de una agencia de protección de la legalidad urbanística en la que participarán en los ayuntamientos va va a participar también en el Gobierno en La Rioja para reforzar lo que es la actividad de preventiva y el cumplimiento de esa legalidad urbanística la provisiones que que se pueda constituir esta agencia en este año dos mil dos mil diecinueve

Voz 0496 11:23 el presidente también ha trasladado a los municipios que los compromisos del Gobierno Se mantienen a pesar de la prórroga de los presupuestos regionales ceniceros dice que esos compromisos se centran sobre todo en el Fondo de Cooperación Local contempla dieciséis millones de euros para este año en las diferentes ayudas que existen para la modernización de la Administración y una farmacia de Logroño realiza desde hoy pruebas de verificación y autentificación de los medicamentos

Voz 0866 11:45 la farmacia del Campo de Logroño estrena en España un nuevo protocolo de verificación y autentificación de medicamentos este sistema funcionará de manera piloto hasta el nueve de febrero cuando será de obligado cumplimiento en todo el territorio de la Unión Europea a partir de esa fecha todos los medicamentos incluidos en el sistema público de salud llevarán un nuevo código QR y un sello de seguridad que verificará la autenticidad del medicamento Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Voz 12 12:10 los medicamentos van a tener un código que es este este código es el código que el farmacéutico e leerá íbera como el propio sistema Levada de va a decir que es un medicamento que es un medicamento no falsificado que es un medicamento que está auténtica dado exactamente igual que eso todos los medicamentos como decía el representante de la industria vendrá con estos sistemas para saber que el medicamento no ha sido eh eh eh es inviolable en ha sido no ha sido tocado por por nadie

Voz 0866 12:44 Aguilar señala que España no tiene un problema de falsificación de medicamentos en las farmacias pero dice que este sistema hará más difícil la venta de fármacos falsos en otros canales

Voz 12 12:53 efectivamente en España gracias al canal que tenemos gracias al sistema de farmacia español gracias a ese sistema de industria farmacéutica distribución cooperativas farmacéuticas de instrucción farmacéutica hay farmacia gracias a a a como lo tiene organizado a las administraciones en todas las el todas las comunidades autónomas hacen que no haya que no pueda haber medicamentos falsificados en el canal es decir en las farmacias en las oficinas de farmacia otra cosa distinta es lo que pasa cuando se adquieren medicamentos a través de otros canales no de canales online que no están refrendados por la Agencia Española del Medicamento esos medicamentos a partir de ahora también tendrán más dificultades para poder llegar también a los a los ciudadanos

Voz 0866 13:39 este programa de verificación incluya toda la cadena de suministro de los medicamentos desde la industria farmacéutica hasta los propios locales que suministran los fármacos de hecho la industria farmacéutica es quién financia este sistema Emilio Estévez director técnico de Farmaindustria

Voz 3 13:54 la industria tiene que modificar en consecuencia todo su sistema de producción para lograr que estos dispositivos se incorporen esto pues ha supuesto un esfuerzo económico y logístico también porque estos identificadores únicos que cargar los en un repositorio para que después como veremos se puedan desactivar apropiadamente por otra parte la industria farmacéutica también es la que se encarga de bueno pues financiar la puesta en marcha

Voz 13 14:24 aquí en la hiel

Voz 3 14:27 mantenimiento del sistema español de verificación de medicamentos

Voz 0496 14:31 se lo estamos contando en Hora catorce en la Cadena Ser de La Rioja son las dos y veinte vamos ahora con la actualidad política el secretario general del PSOE asegura que los datos avalan que la situación industrial de nuestra comunidad autónoma es muy mala Francisco con

Voz 14 14:51 porque si de algo ha carecido toda su vida el Partido Popular respecto a La Rioja es una estrategia de política industrial porque si alguien la conoce que nos lo explica hace aproximadamente diez años presentaron un proyecto recuerdan que era La Rioja vente vente de como veíamos en el año dos mil nueve aproximadamente como iba a ser la Rioja del dos mil veinte estamos ya en dos mil diecinueve les recuerdo que hace diez años el Gobierno regional no es decía que su reto era que La Rioja pasar a estar entre las sesenta regiones económicamente más potentes Europa en ese momento éramos la setenta y seis en el año dos mil nueve hoy somos la ciento doce

Voz 0496 15:29 Francisco con lamenta la ausencia de una estrategia por parte del Gobierno e insiste en que la solución pasa por un plan de industrialización local preferente

Voz 14 15:36 cómo podemos proceder en La Rioja lo que el Partido Socialista ha propuesto siempre que es un plan de industrialización local preferente pues sólo puede surgir de una estrategia de colaboración con el Gobierno de España y con las instituciones de la Unión Europea alguien conoce que el Gobierno de La Rioja alguna vez haya movido un dedo en este sentido sí con los y elementos digamos que tienen que ver con la industria como pueden ser los organismos conjuntos que teníamos hasta hace poco como gestor del Gobierno de La Rioja del Gobierno de España a través de Sepes para poner en marcha suelo industrial si hemos estado ocho años que no se ha movido un papel encima de otro

Voz 0496 16:16 y el portavoz autonómico de ciudadanos dice que los Presupuestos Generales del Estado consolidan la desigualdad entre los españoles en vez de un proyecto de igualdad Pablo Baena recuerda que la inversión cae para La Rioja y que nuestra comunidad será la que menos inversión tenga por habitante son breves

Voz 15 16:30 la Presupuestos Generales del Estado para caer de manera muy considerable como saben del cuarenta por ciento caer de sesenta y tres millones de euros a treinta Johnson en términos per cápita es decir la inversión que el Estado con cada uno de los habitantes de nuestro país y de nuestra región la inversión de La Rioja caer de doscientos dos a ciento veintitrés millones de euros perdona ciento veintitrés euros por habitante cuando el promedio nacional son doscientos sesenta y dos euros por habitante Esto supone que La Rioja a ser la comunidad autónoma si saliera adelante estos Presupuestos Generales del Estado la comunidad autónoma en la que el no se invertirá por habitante

Voz 0496 17:13 más cosas la Consejería de Salud ha presentado las principales líneas de actuación del programa de formación continuada del sistema público de salud que este año mantendrá su apuesta por la innovación pondrá en servicio una plataforma de emisión digital que permitirá a todos los profesionales sanitarios presenciar en directo y online las sesiones clínicas generales del Hospital San Pedro a través de la intranet de Rioja Salud María Martín con

Voz 16 17:34 GERA respecto a las temáticas en dos mil diecinueve el programa de formación va a dedicar una atención muy detallada a formaciones y encaminadas a un programa nuevo que como saben presentamos hacen hace poco que era el de prevención de suicidio dirigido a todo el ámbito sanitario riojano reforzará además actividades didácticas en violencia de género maltrato infantil las relacionadas con la formación en habilidades para la prevención de las agresiones a los profesionales

Voz 0496 18:07 el año pasado hubo una participación de más de siete mil trescientos profesionales lo que supone un incremento del treinta y cuatro por ciento Javier Aparicio esas gerente de la Fundación Río

Voz 10 18:15 la salud que hemos conseguido un dato

Voz 17 18:17 cinco de participación hemos conseguido que siete mil trescientos setenta y ocho profesionales se formarán durante el año dos mil dieciocho en nuestras aulas este dato supone un incremento del treinta y cuatro por ciento respecto a los profesionales formados en dos mil diecisiete y esto para nosotros tiene una explicación y nos da un dato muy importante y es que la extraordinaria implicación de nuestros profesionales sanitarios a la hora de actualizar sus conocimientos entendemos que no es con otro objeto que para aplicarlos a la práctica profesional y ofrecer al ciudadano una mejor calidad asistencial

Voz 0496 18:54 ya el Gobierno de La Rioja dice que nuestra comunidad autónoma se ha consolidado en Fitur como uno de los destinos turísticos nacionales con mayor diversidad de oferta gastronómica cultural patrimonial natural y deportiva la consejera de Desarrollo Económico Innovación ha dicho además que esta feria ha servido para dar a conocer algunas de las principales acciones turísticas que se van a desarrollar en La Rioja durante este año como por ejemplo la celebración del Año Jubilar Calceatense a partir del veinticinco de abril el congreso gastronómico imperial Kitchen que

Voz 3 19:20 primera vez saldrá de Extremadura para celebrarse

Voz 0496 19:23 a finales de año aquí en La Rioja Leandro González Menorca

Voz 0193 19:26 lo que nosotros hemos mostrado en Fitur este año esa diversidad como decía que un turista venga de donde venga con los gustos que tenga bueno pues puede disfrutar iba en contra lo que precisa lo que ese ajuste a su necesidad por lo tanto bueno pues eh esto es lo más importante y así es como todas las personas que han ido pasando por nuestro están Nos han ido trasmitiendo

Voz 0496 19:55 González Menorca ha señalado que La Rioja sea presentado en Fitur común destino natural privilegiado para el turismo activo además de como una región con una amplísima oferta turística

Voz 0193 20:04 una de las conclusiones que nosotros podemos sacar de esta feria Fitur diecinueve es que La Rioja ya se ha consolidado como un destino turístico de interior por ser una comunidad en la cual tenemos bueno pues esa gran diversidad esa oferta gastronómica esa magnífico ovino esa oferta también cultural y patrimonial así como todo lo que tiene que ver con la Rioja natural y paisajística junto con la Deportiva

Voz 0496 20:38 en clave local les contamos que el grupo socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido al equipo de gobierno que cumpla con el acuerdo de fin de huelga de las trabajadoras sociales para evitar una situación de saturación en esta unidad María y concejala del PSOE

Voz 18 20:51 hemos felicitado ya la como dependía del director general de Recursos Humanos de este Ayuntamiento en la próxima Comisión de Política Social porque la última e hicimos preguntas sobre esta cuestión a la a la delegada pero en primer lugar pues ese día no pudo vamos a Bill a la comisión luego supimos que lo que está haciendo ha presentado un recurso social municipal y a esto se va a los generando entendamos la del alcalde la concejala delegada del estar demuestre estar en la comisión para contestar a las preguntas sobre los servicios sociales y se porque si darlos en prensa pero bueno como decimos que tiene que ver con la contención que se tienen del uso de los servicios sociales

Voz 0496 21:40 ya el Bretón con la Escuela contará con dieciocho funciones dirigidas a escolares de cuatro a doce años y se va a celebrar durante los meses de marzo abril y mayo de este año se trata de que los niños que acudan en horario escolar y en grupos organizados por los propios centros educativos al teatro de la ciudad favorezcan el disfrute y el conocimiento del teatro Jorge Quirante

Voz 19 21:57 la campaña escolar es el primer paso en mucho muchas ocasiones para conocer el teatro como lenguaje para conocer el teatro como espacio luego se complementa con otras actividades que desarrollamos también en el teatro como son las funciones familiares en qué los niños y niñas acuden acompañados de sus padres y es otra forma de mirar otra la misma función el teatro es una cuestión de hábito y de conocimiento sino se tiene el acceso al teatro ni cuentas con él como con otras cosas y no has cedido sino lo has conocido pues no no no no piensas en que tienes que acudir alguna vez eso cuenta con que cuente como una opción de ocio

Voz 0496 22:44 ya a las siete y media de esta tarde en la Casa de los periodistas la periodista y escritora Ana Romero va a ofrecer una charla donde va a llevar a cabo un repaso sobre algunos de los principales pasajes de su trayectoria profesional en la época de la transición española o también sus investigaciones periodísticas sobre la Corona española centrada sobre todo en la figura del Rey Juan Carlos

Voz 20 23:02 tiene tiene bastantes matices pero curiosamente los vi justo que me haya podido dar la cobertura de la Casa Real y los ha habido algunos como tú dices doloroso no personalmente son muy pequeños comparados con los y injustos que me ha producido la cobertura de este otro aspecto de qué aspecto que te digo de de la mafia policial periodística entorno a la Casa Real ha sido un año muy complicado que ha terminado ahora el pasado mes de diciembre con un pronunciamiento del código del de la Comisión de Quejas de la FAPE de las asociaciones de periodistas de toda España no denunciando la ruptura del Código Deontológico por parte de un digital