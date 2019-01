Escucha las noticias de las 16:00 (28/01/2019)

en objetivos evitar la violencia o estamos ciegos y no vemos que corremos que se corre el riesgo de provocar una escalada de violencia sin precedentes en Venezuela por lo tanto primer objetivo evitar la violencia propiciando una salida democrática a través de la negociación y el diálogo segundo evitar que Venezuela se convierta en un objeto de pugna geopolítica entre potencias externas cosa que ya está sí

Voz 1454

01:04

sí en la esfera internacional el presidente de México acaba de reiterar la postura de su país respecto a Venezuela no nos vamos a mover de la oposición ha dicho López Obrador mantenemos el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias pues estos ha dicho son los fundamentos de la política exterior mejicana los representantes de la sube tenía en Barcelona han vuelto a la Conselleria de Territori han sido recibidos por el conseller el decreto que regulará el sector frente al taxi y que obligará reservar con antelación mínima de quince minutos y en Barcelona de una hora seguirá su curso está previsto que se apruebe mañana en Madrid octavo día de huelga de los taxistas durante toda la mañana han llevado la protesta al Paseo de la Castellana y a la calle Génova esta tarde van a continuar con las movilizaciones en una hora tienen previsto concentrarse en la Puerta del Sol once Perso las han muerto este pasado fin de semana en las carreteras españolas cuatro de ellas eran motoristas la Guardia Civil ha informado hoy del caso de un hombre que quintuplicado la tasa de alcohol y que sufrió un accidente en una carretera de Burgos informa Francho Pedrosa