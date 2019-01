Voz 0313

00:00

dado el fracaso me viene todo esto a la cabeza a raíz del conflicto del taxi yo he defendido desde hace tiempo que taxistas Juve terceros vehículos de alquiler con conductor necesiten una regulación para poder convivir y competir en igualdad de condiciones vamos lo dije muy al principio de todo este libro hace ya unos cuantos años no se puede dar la bienvenida sin más a nuevos sistemas de transporte en aras de la modernidad y todo eso sin proteger los derechos de los taxistas que son un servicio público y están regulados como tal vamos a un cambio de modelo es absurdo rebelarse contra ello pero tiene que haber o debería haber una transición ordenada esas tareas de las administraciones de todas como no han hecho los deberes pues pasa lo que pasa pero dicho esto creo sinceramente lo creo que el gremio del taxi se está equivocando mucho en las formas esta mañana gritaban guerra guerra en la Castellana un tal loco que se ha hecho ya famoso estos días se ha dedicado últimamente Fay llamándoles ladrones y cucarachas Un portavoz de los taxistas de Barcelona ha aconsejado a los conductores de WC que se queden sin trabajo que cogen a los que les han vendido toda esta mierda literal Illes demanden un portavoz o no portavoz me da igual de los taxistas de Madrid se extrañaba hoy está mañana lo hemos contado aquí en la SER de que la policía les desalojara porque el ministro del Interior izquierdas homosexual yo sinceramente no veo que nada de esto puede ayudar a sus legítimas demandas tampoco sabotear la movilidad en grandes ciudades como Madrid Barcelona ni tampoco pincha rueda romper cristales zarandear a nadie en fin si les sirve de ejemplo yo que presumo de ser taxi coma no de usar el taxi muy a menudo también a veces porque no es incompatible me gustaría mucho conservar esa adicción pero estos días en algún momento en alguno e confieso que es flanqueado un poquito y no creo ser el único bienvenidos a La Ventana