Las noticias de Castilla y León, 16:03 (28/01/2019)

todos los sindicatos representantes en la Mesa Sectorial de Sanidad han dicho no a la propuesta de la Junta levanta la voz en contra de esa contratación de médicos recién terminados información es decir sin Mir Miguel Holguín de UGT en la Mesa Sectorial de Sanidad aseguraba que ese rechazo ha hecho que finalmente quede sobre la mesa esa propuesta para que sea la Junta quién resuelva

Voz 2

00:32

de creo que más que una solución a la desesperada yo creo que es un plan organizado paralela oiga se nos ha ocurrido esta solución pero qué casualidad que los ogros de los de la representación de sindicales de los trabajadores se oponen a ella con lo pues me asusté no tiene insiste ya en el pueblo de la montaña palentina pues es culpa de los es una medida no consensuada con nadie que tiene en contra a las órdenes de organizaciones sindicales a la sociedad castellano leonesa comunitaria tiene en cuenta pelo el mundo ya en principio hablando ha habido una votación