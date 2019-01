Las noticias de Castilla y León, 17:03 (28/01/2019)

Voz 2

00:32

la valoramos como una buena noticia lo que esta mañana nos han informado la Dirección de la empresa en la junta de portavoces del comité intercentros creemos que esta noticia no viene más que a confirmar la postura que mantuvo UGT en el mes de julio de dos mil dieciocho con a retirar el turno cuando ya manifestamos nuestro convencimiento de que el turno se recuperaría más pronto que tarde entendemos que pues bueno esta mañana la hemos trasladado la dirección que que cuente tiene el tener contar con los compañeros que han estado trabajando bueno con nosotros en el pasado el que finalizaron sus contratos no habla la empresa que serían en torno a unas quinientas personas que afectaría a la factoría de Palencia como las líneas que tenemos con coordenadas de Valladolid por lo tanto pues bueno esas incorporaciones paulatina las que habla la empresa las próximas semanas pues deberían de contar como no puede ser de otra manera con los compañeros que estuvieron en el pasado trabajando con nosotros