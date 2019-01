Las noticias de Asturias, 17:03 (28/01/2019)

buenas tardes el secretario general de la Federación Socialista Asturiana Adrián Barbón exige al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que tome medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático en Asturias tras las riadas de la pasada semana armón denuncia los incumplimientos por parte de la Confederación bajo el Gobierno del PP asegura que tras las riadas de dos mil diez que inundaron el Hospital de Arriondas elaboró en dos mil trece un proyecto de obra de defensa del centro sanitario que no sea ejecutado de club

Voz 2

00:32

exigir públicamente al Gobierno de España iba Confederación Hidrográfica que ejecute todas las medidas necesarias tanto de las obras de defensa como en la propia limpieza mantenimiento el cauce de los ríos más allá de un debate de Keynes competencia les pido que una actuación y que cumplan con Asturias cosa que no hizo la Confederación Hidrográfica anterior y lo quiero denunciar públicamente no es normal un proyecto del dos mil trece que no se ha ejecutado