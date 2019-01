Las noticias de Cantabria, 18:03 (28/01/2019)

Protección Civil y Emergencias y también el servicio de Emergencias ciento doce han recomendado extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado para este martes y para el miércoles el aviso naranja por fenómenos costeros este nivel de riesgo estará vigente a partir de las tres de la tarde se esperan holas de hasta siete metros de altura el riesgo además de que el episodio de la semana pasada se pueda repetir dicen que es elevados anuncia tiempo muy complicado de cara al próximo fin de semana se esperan fuertes nevadas y precipitaciones y tras ese episodio una rápida subida de las temperaturas y con ello el posible desnivel Gobierno de Cantabria pide a la Confederación Hidrográfica que limpie los ríos So que si no puede hacerlo permita al Ejecutivo cántabro a la Comunidad y los ayuntamientos asumir culturalmente esa labor lo ha dicho el presidente Miguel Ángel Revilla

que manden aquí gente incluso que si es que no tienen medios que nos autoricen a nosotros y a los ayuntamientos que haya ayuntamientos que lo harían eh se Calvente cae un árbol se permitiera que una junta vecinal que siempre tienen una máquina una pala un ayuntamiento que tiene no un empresario allí que les hace pequeñas chapuzas se quitara de los ríos

pero es que no nos deja lo hacen dos mil una multa y una

más el límite de noventa kilómetros por hora en carreteras convencionales que entra en vigor mañana afecta en Cantabria la Nacional seiscientos once y la nacional seiscientos treinta y cuatro donde han cambiado quince señales de tráfico un total de veinte kilómetros de la red de carreteras del Estado en Cantabria el delegado de Gobierno Pablo Zuloaga se ha reunido este lunes con representantes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de fomento a la ante la entrada en vigor mañana de esta modificación lo ha hecho junto a la subdirectora de la Dirección General de Tráfico Nuria Colsa cielo gris en Santander tenemos hasta ahora once grados es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com