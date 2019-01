Las noticias de Galicia, 18:03 (28/01/2019)

Voz 0028

detenida no Porriño un joven de diecinueve años por agredir a su pareja de veinte a la que mantenía encerrada en un zulo como castigo la chica también ha sido detenida por pegar a un policía cuando trataba de impedir la detención de su pareja el joven tenía una orden de alejamiento por violencia machista dictada por un juzgado de esa localidad todavía la justicia la Audiencia de Pontevedra rebaja la pena el médico condenado como responsable de que perdiera una pierna la gimnasta viguesa de Isidre Vila ha estimado parcialmente el recurso presentado por el traumatólogo Pedro Larrauri Un juzgado vigués lo condenó recordamos a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación ahora la Audiencia revoca su condena como autor de un delito de lesiones por imprudencia grave y lo sustituye por el de lesiones por imprudencia menos grave con lo que elimina la condena de prisión y la sustituye por nueve mil euros de multa también reduce a la mitad la indemnización de dos coma uno millones de euros a la gimnasta que perdió la pierna en crónica laboral las calles de A Coruña han amanecido hoy por tercer día consecutivo llenas de basura y mañana podrían amanecer de nuevo llenas de desperdicios las condiciones de los vehículos de recogida que según los trabajadores ponen en peligro sus vidas y las de los viandantes han provocado que se planten no salgan a vaciar los el conflicto con la concesionaria que no renueva según ellos la flota afecta directamente al Concello que ha iniciado una investigación el nuevo contrató el servicio está en licitación con lo que meses podría ser una nueva empresa la que lo llevara a cabo los trabajadores han dado un ultimátum Ángel Sánchez es el presidente del comité de empresa