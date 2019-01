Escucha las noticias de las 19:00 (28/01/2019)

en este octavo día de huelga ya les oímos de fondo dicen que seguirán adelante aunque la Administración no entienda el problema y no les dé respuestas en Sol está la sede del Gobierno regional allí también a esta hora con la protesta Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 3

00:52

yo sabía a contrapié digo lo que ha que sigue esta unidad Dell'Atte caminamos todos porque sólo así vamos a conseguir nuestros objetivos solamente el taxi unido cuando siempre ha conseguido lo que se ha propuesto no tiene no proponemos nada ninguna injusticia no no proponemos nada que vaya a perjudicar a nadie sino que se regule un servicio que no está regulado que está transportando a Ciudadanos