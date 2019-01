La Ventana La Rioja (28/01/19)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Diego Sacristán

Voz 0866 00:14 en esos temas locales y regionales que en estos veinte minutos de radio que tenemos por delante vamos a intentar analizar a partir de las doce de esta noche todas las carreteras nacionales de La Rioja estarán limitadas a noventa kilómetros por hora es una Medina una medida que pretende unificar la limitación de velocidad de todas las vías convencionales de la comunidad autónoma y sobretodo según Tráfico pretende reducir la siniestra lidiar ya saben que los veintiocho días que llevamos de este dos mil diecinueve tres personas han perdido la vida en las carreteras riojanas las tres en la N dos tres dos una de las vías afectadas por esa reducción a noventa kilómetros por hora día hoy también de reivindicaciones los funcionarios de prisiones sean concentrado a mediodía frente al Parlamento de La Rioja para exigir más medios humanos y materiales además un grupo de taxistas de La Rioja se ha desplazado a Madrid para respaldar la protesta de sus compañeros también una iniciativa pionera La Rioja vuelve a ser la primera en este caso en verificación de medicamentos porque la farmacia del Campo de Logroño estrenan en España un nuevo protocolo de verificación y autentificación de medicamentos este sistema funcionará de manera piloto hasta el nueve de febrero cuando será de obligado cumplimiento en todo el territorio de la Unión Europea Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Voz 5 01:39 nuestro sector tiene que introducir lo que se llaman los dispositivos de seguridad que son de dos tipos unos identificadores únicos

Voz 6 01:49 qué supone que cada envase tendrá un número que será diferente de la anterior y diferente del posterior y eso permitirá identificar cada

Voz 5 01:57 es uno de los envases de manera individual y también introducirá hemos un dispositivo contra manipulaciones que es un precinto que permitirá evidenciar el envase ha sido o no manipulado para incrementar la seguridad

Voz 0866 02:12 ya en portada también información de servicio permanece cortada la regional trescientos cuatro en el vuelco de un camión la carretera ha tenido que ser cortada esta tarde en el kilómetro catorce y medio en el término de el vuelco de un camión sólo ha habido que lamentar daños materiales y afortunadamente no personales vamos a conocer el tiempo que no se espera para la jornada de mañana conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 3 02:37 ya está Alba López qué tal buenas tardes buenas tardes

Voz 0133 02:40 mañana martes tendremos cielos cubiertos con precipitaciones débiles que principalmente afectarán a la ibérica pero que hacía el final del día se generalizarán la cota de nieve estará entre los mil mil cuatrocientos metros y a últimas horas bajar hasta los ochocientos en la ibérica de hecho durante las horas centrales del día se activará un aviso de nivel amarillo por nevadas acumulaciones de hasta cien con centímetros en veinticuatro horas las temperaturas mínimas esta próxima madrugada bajarán las tendremos entre los dos y los cuatro grados de hecho amanecer hemos con heladas débiles y las máximas subirán hasta los diez en Arnedo doce en Haro Calahorra y Alfaro y los trece en Logroño el viento será del oeste al noroeste dando intervalos de fuerte en la Ibérica riojana rachas de hasta ochenta kilómetros hora

Voz 0866 03:22 yo ahora mismo el termómetro marca siete grados y medio en el centro de Logroño

Voz 0866 03:55 la Federación de Empresarios considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para dos mil diecinueve hace inviable el crecimiento de la región y cortan las aspiraciones de La Rioja los empresarios riojanos acusan al Gobierno de la Nación de ningunear a la comunidad y recuerdan que las inversiones en infraestructuras han caído un cuarenta por ciento el presidente de los empresarios Jaime García Calzada critica que los presupuestos no incluyan financiación suficiente para avanzar en lado CEI desdoblar la Nacional dos tres dos García Calzada también lamenta que las cuentas no incluyan partidas para crear enlaces en la AP68

Voz 9 04:27 me se contempla siquiera la construcción de nuevos enlaces de la AP68 para el momento en que está autopistas sea liberada en materia de infraestructuras es necesario planificar en tiempo suficiente dados los dilatados procesos que conlleva sino empezamos a planificar contratar Blasco correspondientes estudios previos cuando llegue la liberación de la autopista los enlaces no estarán hechos y por tanto la autopista no vertebrará nuestras de Fidel ni para impulsar debidamente el corredor ferroviario Cantábrico Mediterráneo una infraestructura importantísima para nuestra región puesto puesto que no es como hace comunicarnos con los nudos más importantes europeos

Voz 0866 05:11 por otra parte el presidente acusa al Ejecutivo de querer sostener el aumento del gasto en las espaldas de los empresarios García Calzada asegura que es negativo que las medidas fiscales y laborales hayan sido tomadas sin consenso

Voz 9 05:23 lo hace además con cargas fiscales imaginas que castigan ahí asfixian al que crea empleo habría que crear riqueza riqueza que son las empresas si empezamos con las medidas fiscales los encontramos con un hachazo huevo hachazo de cuatro mil millones que recae en las empresas aunque también por supuesto lo sufre ya las familias y los ciudadanos un impuesto de su de las sociedades con nuevas con nuevas subidas y se produce un golpe a los dividendos por filiales en el extranjero que se graban en un cinco por ciento aumento de el IRPF que va a afectar a la agarró de las rentas altas y por tanto va a perjudicar a la terraza yo ya al ya el mantenimiento del talento tan necesario en nuestras empresas

Voz 0866 06:09 presidente de La Rioja avanza que el Gobierno regional aprobará en las próximas semanas la directriz de suelo no urbanizable que pretende proteger el territorio atendiendo a las necesidades sociales José Ignacio Ceniceros asegura además que a lo largo de este año se va a crear la Agencia de la protección de la legalidad urbanística que velará por el cumplimiento de la ley sobre la directriz de suelo urbanizable el presidente señala que es una norma muy importante en la que se viene trabajando desde hace tiempo y en la que ha habido un importante diálogo con los municipios

Voz 1046 06:35 hacemos en disposición de aprobar la dirección de suelo no urbanizable el objetivo es conseguir una síntesis un compromiso adecuado entre los valores de nuestro territorio y lo que es la necesidad de la nuestra sociedad de hoy esta norma les puedo decir que ha sido uno de los objetivos del Gobierno en La Rioja en lo que es el ámbito del urbanismo en esta legislatura ya llegado el momento de aprobarlo con el objetivo de que sea perdurable en el tiempo y aporten seguridad jurídica a todos

Voz 0866 07:11 por lo que respecta a la agencia de la protección de la legalidad ceniceros dice que ya hay unos ochenta ayuntamientos que han mostrado interés por adherirse a una iniciativa que velará por el cumplimiento de la protección de la legalidad urbanística hay más asuntos tras cinco días de feria hoy tocaba hacer balance de la participación de La Rioja en la feria de turismo más importante del mundo en Fitur según la consejera de Desarrollo Leonor González Menorca La Rioja se considera se consolida como un destino turístico nacional con mayor diversidad de oferta gastronómica cultural patrimonial natural deportiva

Voz 0193 07:43 lo que nosotros hemos mostrado en Fitur este año esa diversidad como decía que un turista venga de donde venga ICO los gustos que tenga bueno pues puede disfrutar iba en contra lo que precisa lo que se ajuste a su necesidad por lo tanto bueno pues esto es lo más importante y así es como todas las personas que han ido pasando por nuestro están Nos han ido trasmitiendo una de las conclusiones que nosotros podemos sacar de esta feria Fitur diecinueve es que La Rioja ya se ha consolidado como un destino turístico de interior por ser una comunidad en la cual tenemos bueno pues esa gran diversidad esa oferta gastronómica esa magnífico vino esa oferta también cultural y patrimonial así como todo lo que tiene que ver con la Rioja natural paisajística junto con la Deportiva

Voz 0866 08:50 y ahora en La Ventana nos queremos centrar en uno de esos proyectos que tienen por objetivo dejar el mundo un poquito mejor de como el encontramos un proyecto local pero no por ello menos importante un proyecto realizado por niños pero no por ello menos serio concretamente por los niños del colegio público de Varea en Logroño y aquí en La Ventana saludamos a Dolores corres tutora de la clase que está realizando la acción el mar empieza aquí qué tal buenas tardes

Voz 10 09:12 buenas tardes hola qué tal

Voz 0866 09:15 bueno Dolores corres en primer lugar bienvenida a La Ventana porque siempre estos proyectos que tienen ese objetivo de mejorar el mundo de de cambiar aunque sea un poquito el mundo en el que nos encontramos y por supuesto para mejor siempre son eh recibidos queremos saber más queremos saber en qué consiste exactamente este proyectó el mar empieza aquí

Voz 10 09:35 pues mira a nosotros somos un centro que está que participan en el programa Access el programa Access es un proyecto de educación ambiental desarrollado por la Consejería de Educación Cultura y Turismo y la de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente la Rioja y así mismo estamos realizando un proyecto paralelo porque estamos participando en un concurso de Leroy Merlin también relacionado con el medio ambiente junta bueno todo esto surgió de surgió de de ahí no

Voz 3 10:08 bueno dos oportunidades que han hecho que sea posible este proyecto en el que están con las manos en la masa como se diría coloquialmente y que está relacionado un poco con el agua con los plásticos también para ser La Rioja el mar empieza aquí es una el mar que lo vimos tan lejano decir que empieza aquí verdad pero sí que ésta sí que tiene esa relación

Voz 10 10:27 sí pues mira

Voz 11 10:30 en nuestro proyecto va más

Voz 10 10:32 allá ya de la noticia que hemos visto todos últimamente y en este proyecto el alumno es el protagonista no hacia la sostenibilidad y a ellos mismos en les ocurrirá algo este año relacionado con el plástico no con recoger plásticos en el cole con reciclar co el bueno hemos hecho Paco patrullas de reciclaje en el cole hemos hecho cálculos el martes lo sea un poco en todas las áreas no que trabajamos desvive recoge pone hemos puesto carteles de concienciación a los papi para que recicla para que compren a granel bueno pues muchas cositas no que estamos haciendo pues en una de estas salidas que realizamos al entorno y demás pues nos dimos cuenta de la de la de que una alcantarilla estaba sucia a otra otra procede el cole se le ocurre me dio la idea no porque lo había visto en Francia oye pues mira talio hoy pues que me gusta muchísimo la la capita bueno le pedí a mi hermano la hicimos y así surgió un poquito todo luego los mismos ya te digo estará haciendo cantidad de actividades relacionadas con el plástico no solamente esto eh

Voz 3 11:44 hay que decir que para podernos todos un poquito más en contexto que es Alcantarilla no podemos ir que estaba taponado que estaba sucia por hojas por suciedad y que es la placa que ustedes han colocado

Voz 0866 11:55 pues es ese lema no el mar empieza aquí en el sentido bueno pues que que las aguas que que acaban en esa alcantarilla pues tienen posibilidad de de ir al mar y que ha que aquí en Logroño en el barrio de de Varea pues también tenemos un trocito de de ese mar

Voz 10 12:09 sí sí sí sí pues sí porque además estamos trabajando con datos de todos los animales que mueren en el océano en el mar de las tortugas en la sala de es que se mueren con las bolsas de plástico enredada en con los bastoncillos de los oídos con las pajita entonces después de hacer muchos cálculos repito idea hacer muchas actividades nos dimos cuenta que la la R más importante es la de reducir por eso ganó esa esa iniciativa no he aparte de eso ya te digo en el en el en el centro trabajamos todos no por la sostenibilidad todos mis compañeros ya este año en concreto estamos trabajando en el entorno natural tal vez entonces estamos hacerlo diagnóstico los los niños en este caso de cosas que observan que ellos ven que hay mal en su barrio luego pues eso para involucrar a la sociedad de Varea a la sociedad de Logroño

Voz 0866 13:10 y hay que decir también que que es un proyecto un poco interdisciplinar en el sentido que que se aborda desde desde todas las asignaturas verdad en cada una sin salirse de esos contenidos que que el propio currículum escolar marca pero sí que bueno pues ese problema medioambiental se enfoca desde distintos puntos de vista desde desde las distintas asignaturas

Voz 10 13:30 sí sí he pues mira he concretamente las cartas las hicimos en el área de lengua pues porque estamos dando el tratamiento formal en las cartas en matemáticas hemos hecho muchísimos problemas de relacionados con el con el ahorro de plástico eh luego claro no no cabe duda que en en el área de naturales hemos trabajado el impacto medioambiental que esto está provocando no en las ABS en en las tortugas repito en en todos los animales también un poquito he relacionado con el tema del resto claro que sí recicla la cantidad de petróleo que vamos a ahorrar pues están súper implicados ellos mismos traen ideas al cole oye pero sé que estuve el otro día comprando en el mercado una con con mi madre y porque los envases de plástico porque no los hacen cómodo el el arroz que es más fácil verlo con con papel y cartón cada vez que ellos mismos buenos han comprado cantimploras todos para me traer botellas de plástico y y tratan de nuestra patria luminosa en los almuerzos en tape o sea una gozada no ellos ya te digo colaboradores a todo acto que tiene una ilusión tremenda

Voz 3 14:46 bueno eso está bien no porque a veces en el

Voz 0866 14:48 en el colegio cuesta sacar esa ilusión de de los más pequeños alguna vez está esa esa barrera que responden de una manera tan tan positiva y luego también teniendo en cuenta que que ellos son el futuro no que estos alumnos que hoy están en las clases de del colegio público de Varea bueno dentro de una década pues van a estar o en la universidad o ya en en en proyectos empresariales es decir que que que son el futuro y que concienciarnos ya de tan pequeños va a hacer que tengamos un futuro más esperanzador

Voz 10 15:18 sí sí sí en esta mañana en Benidorm enfadadísimos del recreo porque se habían encontrado los los tetrabrik en en el contenedor de la basura a orgánica entonces mañana nos toca pegar un toque pro el cole porque eso no es así y bueno pues tratan de ir por las clases concienciando a los mayores a los pequeños ya te digo ellos distan implica décimos luego vamos a eh vamos a ir al Ayuntamiento a ver a los a los concejales ya ya la propia alcaldesa bueno están emocionadísima con todo esto

Voz 3 15:50 porque hay que decir que esa carta la que ustedes

Voz 0866 15:53 han hecho referencia esa alcantarilla de la que hemos hablado no ustedes enviaron una carta al concejal de Medio Ambiente para informarle de que de que la alcantarilla estaba sucia indican que la han limpiado digamos han conseguí

Voz 3 16:05 todo es a recuperar el estado adecuado de esa de esa alcantarilla

Voz 10 16:11 sí sí sí nosotros no pensábamos la verdad que iba a tener esta esta repercusión sabes pero sí que al día siguiente buenos ellos aplaudían porque habían venido va a a Varea no a limpiar las alcantarillas pero sobretodo ellos ya más allá de eso es lo que quieren es dar el mensaje a la sociedad de que lo más importante es reducir que la gente vea porque nos estamos dando cuenta que con carteles es la forma más fácil para concienciar a los ciudadanos primero a los papás del cole segundo a todos los ciudadanos y bueno pues le vamos a pedir a la alcaldesa ya los concejales que les avala a que nos hagan alguna algunas más por Logroño

Voz 0866 16:49 bueno yo es una forma además de de participar no esa participación ciudadana ese ciudadano activo bueno pues aquí vemos cómo estos niños de del Colegio de Varea pues hoy hoy en día ahora mismo son son un ejemplo de esa participación que que también supongo que será importante dentro de de ese currículum educativo

Voz 10 17:08 sí sí está dentro además ya te digo en hemos trabajado con el proyecto se han trabajado en residuos agua energía a convivir alimentación y es que este curso en concreto estamos trabajando el entorno natural ahí ya te digo que también es una actividad paralela a un concurso que estamos que estamos realizando pero sobre todo en nuestro nuestro tema era reducir el plástico en reciclar lo Indo Iniesta este proyecto sale de la base de del plástico

Voz 0866 17:39 sí es un proyecto muy completo mucha suerte en esos concursos en los que están participando Dolores corres muchas gracias por habernos dedicado estos minutos

Voz 10 17:47 no hubo saludo por favor a mis compañeros que sin ellos no sería posible que siempre que hacemos una actividad en el centro bueno

Voz 12 17:55 la ayuda es importantísima ya mis alumnos de cuarto porque son una gozada guapísimas toros venga

Voz 0866 19:19 ya ritmo de la pegatina llegamos a las ocho menos veinte de la tarde más información local y regional en Hora Veinticinco mañana por supuesto más Ventana como siempre a las siete y veinte adiós que tengan una buena tarde