Escucha las noticias de las 20:00 (28/01/2019)

hola buenas tardes nada se mueve de momento en Venezuela Nicolás Maduro ni convoca elecciones NYSE aparta pese a la presión internacional híbrido no renuncia a un papel el de presidente del que sigue defendiendo su legitimidad

Voz 3

00:52

no ha pasado nada luego noticiable salvo la lógica reacción de señor maduro pues lógicamente no esperábamos otra no