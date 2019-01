Escucha las noticias de las 21:00 (28/01/2019)

hemos hecho hoy el nuestro eh garantizando que no se colapsara la ciudad y por un ejercicio del derecho a la huelga que a nuestro juicio es excesivo con esa pretensión de ocupar la Castellana e hilo que hemos pedidos al presiente alguna Madrid que empiece a trabajar con intensidad para encontrar esa solución de fondo que evite que el conflicto señalar que se enquista no

quienes defienden que está bien hay quienes se moja quienes no olvida quiénes implican al quiénes están dispuestos a escuchar hay quienes piensan que no se trata sólo del que sino también

la situación en Venezuela es de aparente bloqueo político Nicolás Maduro se niega a convocar elecciones si el autoproclamado presidente Juan Why Do trata de agrandar las grietas que precipiten la caída del régimen los dos Maduro igualado exhortan al pueblo y al Ejército defienden ante el mundo sus respectivas legitimidades las la de violencia que arrastren las protestas suman ya treinta y cinco muertos en la última semana además de ochocientos cincuenta detenidos y Venezuela ya es una excusa más para la perenne pugna geopolítica mundial para los rifirrafes internos de España por ejemplo a las diez nos centraremos en como Venezuela se ha colado en las disputas partidistas entre el Gobierno de Sánchez el PP y Ciudadanos pero vamos a poner las luces largas para saber lo que está pasando a esta hora de la noche de la tarde allí en Venezuela estamos pendientes de una entrevista acordada con Juan Why do presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado como dijo él pero ya pueden imaginarlo en previsible de la agenda de uno de los hombres ahora mismo más buscados y seguidos en medio mundo así que nosotros vamos a ir tirando hoy les presento a la mesa de análisis de Hora Veinticinco Javier González Ferrari buenas noches Eduardo Madina buenas noches Ignasi Guardans buenas noches y sumamos también a Pedro Blanco atento a la última hora y a sus mensajes desde nuestra Mesa de producción como