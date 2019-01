Escucha las noticias de las 03:00 (29/01/2019)

son las tres las dos en las Islas Canarias Ana buenas noches buenas noches finalmente Pedro Sánchez no tendrá que comparecer en el Congreso para hablar de su reunión con Quim Torra el pasado mes de diciembre de las consecuencias de un Brexit sin acuerdo la Diputación permanente que es al órgano que cumple las funciones de las Cortes cuando no hay actividad parlamentaria ha debatido más de veinte comparecencias de diferentes ministros aunque la mayoría de la moción de censura ha frenado buena parte de las peticiones de la oposición Javier Carrera

son tres los ministros que la oposición ha conseguido forzar a comparecer el resto lo hará por petición propia el que más comparecencias acumula es el de Fomento José Luis Ábalos quien en principio este mismo jueves dará explicaciones sobre el conflicto entre taxistas Juve DC pero tendrá que responder también a otras peticiones una sobre las consecuencias del Brexit las referidas a los problemas en el tren extremeño hoy en las cercanías valenciano otra sobre la situación del Open Arms y una más sobre la Operación Chamartín Josep Borrell se explicará la posición del Gobierno sobre Venezuela y el plan de contingencia ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea la oposición no ha conseguido sin embargo les ha faltado un voto que Pedro Sánchez de detalles sobre su

el Brexit precisamente va a centrar de nuevo la atención este martes en Reino Unido la Cámara de los Comunes tiene que debatir y votar las enmiendas presentadas por los diputados al acuerdo alcanzado por Theresa May Ilan un europea los medios británicos no creen que en esta sesión se hagan grandes avances ya marcan otra fecha más en el calendario el trece de febrero dicen que ese día se podría volver a votar el acuerdo inicial de la primera ministra corresponsal en Londres Begoña

se han presentado casi una veintena de enmiendas sólo unas cuantas van a ser elegidas para ser debatidas votadas las que decida el presidente de la Cámara pero ninguna de ellas parece capaz de lograr los votos suficientes para salir adelante el Partido Conservador respalda oficialmente la presentada por su diputado Graham Breivik presidente del comité mil novecientos veintidós en ella pide el reemplazo de la salvaguarda de Irlanda del Norte por arreglos alternativos que no explica la otra moción más esperada descarta la posibilidad de que el Reino Unido deje la Unión Europea sin pacto la ha presentado en la Laborista Yvette Cooper Si el veintiséis de febrero May no logra el respaldo de un acuerdo la primera ministra debería pedir una ampliación del artículo cincuenta hasta final de año