Escucha las noticias de las 04:00 (29/01/2019)

Voz 0127

00:38

ha perdido el ejercito de Venezuela que acepte una transición de poder en el país los medios estadounidenses destacan esta ahora que en su libreta Bolton tenía escrito un apunte que han captado las cámaras y que él no ha mencionado en su intervención ponía cinco mil tropas a Colombia la Casa Blanca no ha querido comentar si esa anotación Se refería a un posible envío de soldados a ese país que hace frontera con Venezuela en España hoy entra en vigor la reducción de la velocidad en las carreteras convencionales os secundarias aquellas en las que hasta ahora se podía ir a cien el límite va a ser de noventa la DGT no descarta poner más radares para de los conductores cumplan con esta nueva norma en estas vías que son las que registran más accidentes mortales Pere Navarro es el director general de Tráfico