Escucha las noticias de las 07:00 (29/01/2019)

Voz 1727

00:23

qué tal buenos días y esta mañana tienen que coger el coche y para ir al trabajo para llevar a los niños al colegio van a pasar por una carretera convencional las que no son autopista ni autovía las que sólo tiene un carril por sentido bueno pues sepan que no pueden ir a más de noventa kilómetros por hora en muchas ya estaba ese límite pero en la mayoría no en la mayoría el máximo era cien desde hoy ya no noventa para todas el cambio afecta a unos siete mil kilómetros de carreteras las señales ya están puestas ahora toca solo cumplirlas habrá más vigilancia de la Guardia Civil ténganlo en cuenta también la DGT no descarta además poner más radares el objetivo pues el objetivo es reducir las víctimas mortales en estas carreteras donde se registran en torno al setenta y cinco por ciento de las muertes por accidente