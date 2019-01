Hoy por Hoy La Rioja (29/1/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja

Voz 0295 00:04 Diego García

Voz 0496 00:08 qué tal muy buenos días amanece este martes veintinueve de enero lo hacemos además con La Rioja entrando en unas horas en alerta amarilla ante rachas fuertes de viento y ante nevadas fuertes fundamentalmente en la zona de la ibérica vamos a comprobarlo Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenos días

Voz 0133 00:25 buenos días tendremos cielos cubiertos con precipitaciones débiles que principalmente afectarán a la ibérica pero hacia el final del día sea generalizarán la cota de nieve estará entre los mil mil cuatrocientos metros y a últimas horas bajar hasta los ochocientos en la ibérica de hecho durante las horas centrales del día se activará un aviso de nivel amarillo por nevadas acumulaciones de hasta cinco centímetros en veinticuatro horas las temperaturas mínimas bajarán y las máximas subirán hasta los diez en Arnedo doce en Haro Calahorra y Alfaro y los trece en Logroño el viento será del oeste al noroeste dando intervalos de fuerte en la Ibérica riojana rachas de hasta ochenta kilómetros hora

Voz 0496 01:01 cinco grados de temperatura a esta hora en el centro de Logroño la Asociación de venezolanos en La Rioja velar está siguiendo con preocupación las noticias que llegan de su país pendientes hay noche de lo que ocurre en Venezuela en Caracas una ciudad aparentemente tranquila dicen a la espera de acontecimientos dice la portavoz de que hay mucha incertidumbre los familiares y amigos que siguen allí en Venezuela María del Mar Kart

Voz 2 01:27 con mucha preocupación e a despectiva a ver qué sucede con ganas de que esta pesadilla termine algún día pensamos que gracias a la presión internacional que han ejercido países de todo el planeta se pueda concretar una salida que no sea sangrientas que no sea traumática esa es la esperanza que todos tenemos pero todos también sabemos que Nicolás Maduro eso no surtidor es un dictador probablemente no quiera salir muy fácilmente de la presidencia de la República nadie está exento de que le pueda pasar alguna cosa porque ya en este momento la dictadura reprime en cualquier lugar puede perfectamente entrar en tu casa entrar en los edificios sin ninguna orden judicial de por medio ya sabemos lo que pasa ya sabemos el número de víctimas que ha habido tanto este año como en años anteriores

Voz 0496 02:25 en las últimas horas representantes de esta asociación han sido recibidos por el presidente

Voz 3 02:28 el Gobierno regional María del Mar Sicav valor la respuesta internacional aunque considera que la respuesta del Gobierno de España por ejemplo está siendo algo timorata incrusta preside una

Voz 2 02:39 pues un poco timorata muy poco blandengue yo creo que en veinte años en la Comunidad Internacional y la Unión Europea tiene que haberse dado cuenta de que Maduro en ningún momento ha tenido intenciones es dialogar estamos cansados de ver procesos de diálogo que uno culminan en nada sino en afianzar más a dictaduras entonces pensamos que debía haber sido más contundente desde un primer momento haber dicho que no reconocían a Nicolás Maduro Iker conexión a Juan Guardo

Voz 0496 03:06 la Asociación de venezolanos aquí en La Rioja estudia realizar una concentración este domingo en Logroño en las últimas horas se ha reunido el Consejo Riojano de Cooperación Local en esa reunión el presidente ha avanzado que el Gobierno regional va a aprobar en las próximas semanas la directriz del suelo no urbanizable que pretende proteger dice José Ignacio Terry C ceniceros todo el territorio de esta Comunidad Autónoma atendiendo a las necesidades sociales

Voz 1046 03:29 estamos en disposición de aprobar la directriz de suelo no urbanizable El objetivo es conseguir una síntesis un compromiso adecuado entre los valores de nuestro territorio y lo que es la necesidad de la de nuestra sociedad de hoy esta norma les puedo decir que ha sido uno de los objetivos del Gobierno en La Rioja en lo que es el ámbito del urbanismo en esta legislatura ya llegado el momento de aprobarlo con el objetivo de que sea perdurable en el tiempo y aporten seguridad jurídica a todos

Voz 0496 04:06 José Ignacio Ceniceros asegura además que a lo largo de este año dos mil diecinueve Se va a crear la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística que va a velar por el cumplimiento de la ley en este terreno

Voz 1046 04:15 también podemos decir por otro lado que se va a informar de de la creación de una agencia de protección de la legalidad urbanística en la que participarán en los ayuntamientos va parece no va a participar también el Gobierno de La Rioja para reforzar lo que es la actividad de preventiva y el cumplimiento de esa legalidad urbanística la previsión es que que se pueda constituir esta agencia en este año dos mil dos mil diecinueve

Voz 0496 04:46 son las seis de la mañana hay cincuenta y cinco minutos seguimos en Hoy por Hoy en la Cadena Ser de La Rioja tenemos cinco grados en el centro de Logroño

Voz 0496 05:28 llevar a cabo pruebas de verificación de medicamentos este establecimiento es el primero de España en cumplir con la normativa europea que va a entrar en vigor el próximo nueve de febrero Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Agrupación Farmacéutica europeas

Voz 4 05:43 estamentos van a tener un código que este este código es el código que el farmacéutico e leerá íbera como el propio sistema Levada de va a decir que es un medicamento que es un medicamento no falsificado que es un medicamento que está auténtica dado exactamente igual queso todos los medicamentos como decía el representante de la industria vendrá con estos sistemas para saber que el medicamento no ha sido eh eh eh es inviolable no ha sido no ha sido tocado por por nadie

Voz 0496 06:16 Aguilar señala que España no tiene un problema de falsificación de medicamentos en las farmacias pero dice que este sistema hará más difícil la venta de fármacos falsos en otros canales

Voz 4 06:25 efectivamente en España gracias al canal que tenemos gracias al sistema de farmacia español gracias a ese sistema de industria farmacéutica distribución cooperativas farmacéuticas de instrucción farmacéutica y farmacia gracias a a como lo tiene organizado a las administraciones en todas las el todas las comunidades autónomas hacen que no haya que no pueda haber medicamentos falsificados en el canal es decir en las farmacias en las oficinas de farmacia otra cosa distinta es lo que pasa cuando se adquieren medicamentos a través de otros canales no de canales online que no están refrendados por la Agencia Española del Medicamento esos medicamentos a partir de ahora también tendrán más dificultades para poder llegar también a los a los ciudadanos

Voz 0496 07:12 este programa de verificación incluye a toda la cadena de suministro de los medicamentos desde la industria farmacéutica hasta los propios locales que suministran esos fármacos de hecho la industria farmacéutica es quién financia el sistema Emili Esteve es el director técnico de Farmaindustria

Voz 5 07:27 la industria tiene que modificar en consecuencia todo su sistema de producción para lograr que estos dispositivos se incorporen y esto pues ha supuesto un esfuerzo económico y logístico también porque estos identificadores únicos hay que cargar los en un repositorio para que después como veremos Se puedan desactivar apropiadamente por otra parte la industria farmacéutica también es la que se encarga de bueno pues financiar la puesta en marcha y la mantenimiento del sistema español de verificación de medicamentos

Voz 0496 08:04 el Bretón con la Escuela contará con dieciocho funciones dirigidas a escolares de entre cuatro y doce años y se va a celebrar durante los meses de marzo abril y mayo de este dos mil diecinueve Jorge Quirante gerente del Teatro Bretón de Logroño dice que el objetivo final es acercar a los más pequeños alta

Voz 6 08:18 Teatro la campaña escolar es el primer paso en mucho muchas ocasiones para conocer el teatro como lenguaje para conocer el teatro como espacio luego se complementa con otras actividades que desarrollamos también en el teatro como son las funciones familiares en qué los niños y niñas acuden acompañado de sus padres

Voz 0496 08:39 además se han programado tres espectáculos de tres compañías de reconocido prestigio en el ámbito del teatro profesional para niños y para joven

Voz 6 08:46 el primero será en el mes de marzo se llama Historia de un calcetín corre a cargo de la compañía la cárnica teatro de títeres ir esta es una historia muy bonita que apela a la la imaginación del espectador este espectáculo va dirigido a los más pequeños en el mes de abril que se estrella de una compañía de un amplísimo recorrido también el acompañase llama Marie de John es una compañía del País Vasco y este espectáculo es un espectáculo que está centrado en una niña de seis años ya virtuosa del piano es una función realmente preciosa que ha dirigido a los mayorcitos y la última es una propuesta también interesantísima será en mayo de una compañía la máquina este espectáculo se llama acróbata