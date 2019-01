Escucha las noticias de las 08:00 (29/01/2019)

Voz 1727

00:00

son las ocho las siete en Canarias qué tal buenos días la Casa Blanca vuelve a mover ficha en la crisis venezolana ha congelado todos los fondos que tiene en Estados Unidos la petrolera estatal de Venezuela le seguirá comprando crudo pero los dólares para pagarlo irano una cuenta que no podrá usar Maduro sino que ha ido Why do dice que lo mismo que ha hecho Estados Unidos debería nacer el resto de países del mundo