Hoy por Hoy La Rioja (29/1/2019 Tramo 7:20 a 7:30)

buenos días en la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes veintinueve de enero aquí en La Rioja cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débil les sobre todo en la zona de la ibérica la cota de nieve irá bajando de los mil metros a los ochocientos y los vientos serán fuertes sobre todo en la zona de la ibérica de hecho en esa zona entraremos en unas horas en alerta amarilla las temperaturas van a subir ahora tenemos cinco grados en el centro de Logroño por cierto que los embalses de La Rioja han subido en la última semana hasta situarse en el cuarenta y siete por ciento de su capacidad según el último informe de Confederación Hidrográfica del Ebro los porcentajes oscilan entre el cincuenta y ocho por ciento de el embalse de Mansilla el cuarenta coma siete del embalse de Pajares el cuarenta y uno coma cuatro por ciento del embalse González Lacasa y en las carreteras a esta hora anormalidad se circula sin ningún problema y además recuerden que desde las doce de la noche de ayer todas las carreteras nacionales de La Rioja están limitadas a noventa kilómetros por hora es una medida que pretende verificar la limitación de velocidad en todas las vías convencionales de la comunidad autónoma y sobre todo según Tráfico pretende reducir la siniestralidad el experto en seguridad vial Miguel Navarro señala que ésta tendría que ser una medida más que no puede ser la única medida y además ya saben que en los veintiocho días que llevamos de este dos mil diecinueve tres personas han perdido la vida las carreteras de La Rioja las tres en la dos tres dos una de esas vías afectadas por esa reducción a noventa kilómetros por hora y también les contamos que esta mañana se va a inaugurar la presa de Enciso una vez finalizadas las obras de construcción en este acto participarán el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán el presidente del Gobierno de La Rioja José Ignacio Ceniceros y también la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro María Dolores Pascual y en las últimas horas ha comparecido el presidente de la Federación de empresas de La Rioja Jaime García Calzada considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año hace inviable el crecimiento de la región y además corta las aspiraciones de La Rioja de hecho Jaime García Calzada lamenta por ejemplo que no se incluyan partidas para crear enlaces en la autopista AP68 Mrs

templa siquiera la construcción de nuevos enlaces de la AP68 para el momento en que esta autopistas sea liberada en materia de infraestructuras es necesario planificar en tiempo suficiente dados los dilatados procesos que conlleva sino empezamos a planificar y contratar los correspondientes estudios previos cuando llegue la liberación de la autopista los enlaces no estarán hechos y por tanto la autopista no vertebrará nuestras Fidel ni para impulsar debidamente el corredor ferroviario Cantábrico Mediterráneo una infraestructura importantísima

miramos ahora la portada de los periódicos empezamos por Diario La Rioja donde encontramos en la prevención del acoso escolar activado el protocolo diez veces en lo que va de curso dos de los expedientes continúan abiertos yendo otros dos optó por trasladar a un nuevo centro a un niño sometido a bullying y cambiar de aula a otro alumno acosado en cuatro uno punto com fichajes riojano en TVE Sáenz de Cabezón presentará orbita laica el matemático es uno de los divulgadores más reconocidos del país a los punto com En La Rioja el servicio de lengua de signos para personas sordas está como hace cincuenta años en noticias de La Rioja encontramos solicitan dieciocho meses de cárcel por vender un móvil en internet Hinault entregarlo al comprador siete de la mañana hay veintisiete minutos repasamos a esta hora también lo más destacado de la actualidad de los deportes Sergio Moreno qué tal buenos días qué nos cuenta

que bueno estamos en en las posiciones privilegiadas que que bueno que mucha gente pero no de que estuviésemos hay se ha conseguido con con trabajo y sacrificio y no y no queremos bajar no hay sabemos el el camino que tenemos que no es es lo que estamos haciendo en este inicio de dos mil diecinueve entonces de ahí de ahí no podemos bajarnos y tenemos que seguir siempre al al doscientos por cien