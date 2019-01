Hoy por Hoy La Rioja (29/1/2019 Tramo 7:50 a 8:00)

espera como de inigualables en el guión sólo pone inigualables por qué no estamos ya en un concesionario para que nos las cuenten

hoy estaremos pendientes de los datos de la EPA la Encuesta de Población Activa correspondientes al cuarto trimestre del año dos mil dieciocho ya las últimas horas se ha reunido el Consejo Riojano de Cooperación Local el presidente ha avanzado en esa reunión que el Gobierno regional va a aprobar en las próximas semanas la directriz de suelo no urbanizable que pretende proteger el territorio atendiendo a las necesidades sociales José Ignacio Ceniceros

lo hicieron de aprobarla director de suelo no urbanizable el objetivo es conseguir una síntesis un compromiso entre los valores de nuestro territorio y lo que es la necesidad de nuestra sociedad de hoy esta norma les puedo decir que ha sido uno de los objetivos del Gobierno en La Rioja en lo que es el ámbito del urbanismo en esta legislatura ya llegará el momento de aprobarlo con el objetivo de que sea perdurable en el tiempo y aporte seguridad jurídica a todos

en ese sentido yo quiero deciros que la prórroga de los presupuestos de La Rioja para el año dos mil diecinueve no va a modificar nuestros compromisos a la hora de mejorar en dos condiciones fundamentales por un lado el apoyo financiero a lo que son las inversiones municipales y en segundo lugar la modernización y mejora de la administración local en cuanto al apoyo financiero decirles que el Fondo de Cooperación Local seguirá disponiendo de dieciséis millones de euros para el año dos mil diecinueve

la consejera de Salud ha dicho en las últimas horas que tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional Se está trabajando para transformar la atención primaria eso sí María Martín dice que no es algo que se pueda hacer de la noche

yo creo que algunos pasos ya se han dado pero les aseguro que ese van a seguir dando pasos y se va a seguir trabajando pues por lo que siempre hemos creído no porque la atención primaria sea cada vez más fuerte porque

a un fin de semana repleto de actividades tanto gastronómicas como turísticas para todas las edades no faltarán los talleres dedicados a los más pequeños así como también una visita guiada al monasterio de la Concepción ambos días y una actividad que ya se ha consolidado a lo largo de todo el año como es Alfaro al vuelo tanto el sábado a las doce y media como el domingo a las once de la Annan se realizará esta visita desde el mirador de las cigüeñas y la torre del campanario de la Colegiata en las que sea vista visitarán las cigüeñas guiados por la guía turístico local además habrá regalos sorpresa para los niños participantes el precios de dos euros por persona aunque los niños lo pagan hasta los doce años el punto en que dentro es la oficina de turismo de Alfaro Yesa es recomendable reservar la visita con antelación en la oficina de turismo llamando al teléfono nueve cuatro uno ciento ochenta ciento treinta y tres o a través del correo electrónico turismo Alfaro arroba Alfaro punto Es tampoco faltará la ruta gastronómica José Luis Pérez Ligero es el concejal de turismo

Voz 0295

07:03

trató de televisión de La Ventana entre tanta belleza me siento como si estuviera presentando el Miss Venezuela otra oreja Trauma atravesada atrapada en un visto que no sabe origen la alta cocina y actualidad de todo podrá hablar con él Carlas Frantino maravilloso me encantaría conocer tema en la SER