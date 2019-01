Las noticias de Navarra, 10:03 (29/01/2019)

Voz 1

00:00

pero no en Navarra había importa me interese lo querían porque también poner en eh sobre la mesa desde el punto de transición energética ya dicho ha dejado claro que eh el gas natural que forma parte esa transición no eh como yo creo que compartimos que ese periodo de transmitieron pues no está no está totalmente definido You cipreses diez quince veinte treinta años eh eh