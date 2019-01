Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (29/01/2019)

el paro bajó en Castilla La Mancha en treinta y seis mil quinientas personas en dos mil dieciocho son descenso de algo más el dieciocho por ciento en el último trimestre ha subido la ocupación y también la tasa de actividad en la actualidad hay ciento sesenta mil personas en desempleo en Castilla La Mancha cuatro mil menos que en el tercer trimestre son datos que hemos conocido este martes de la Encuesta de Población Activa más asuntos luto en en danos en Cuenca por la muerte de el ex alcalde de la localidad entre mil novecientos noventa y cinco y dos mil doce los bomberos rescataban anoche su cuerpo tras caerse con su coche al río Cabriel Cuenca Diego balón

jo un accidente que se producía a primera hora de la tarde de este lunes cuando un vehículo conducido por el que ha sido durante diecisiete años alcalde de Enguita no se precipitaba desde una pasarela al río Cabriel el cuerpo de José Vicente Antón que fue alcalde de la localidad entre mil novecientos noventa y cinco y dos mil doce fue rescatado por los bomberos de Motilla del Palancar por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas los GEAS de la Guardia Civil el Ayuntamiento de engañarnos ha decretado tres días de luto oficial mientras la Guardia Civil investiga las causas del suceso INC

