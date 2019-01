los atletas nuestras pero no no porque tú sabes dónde dónde va la dirección todavía no tengo muy claro buena muchas

de que si tienes entre Terol se hubieran hoy hemos conocido los datos positivos de la encuesta colas en activo a la epa vuelve a insistir que creen que determina el futuro laboral de Diario porque verán esta mañana nos preguntamos cómo ha ido evolucionando la vida en lo profesional y también un poco en lo personal de un hombre y una mujer que estuvieron la misma carrera la misma facultad realizaron el mismo Master obteniendo el mismo expediente con algunos matices per prácticamente el mismo expediente vamos a hacerlo para comprobar de qué manera el paso del tiempo ha ido moldeando ambas trayectorias eh por ejemplo Virginia hoy vive en Burgos Virgina muy buenos días hola buenos días un placer saludarte y tenemos Ángel que está de camino al estudio no me pregunten por qué no ha podido llegar todavía este estudio Ángel Ángel muy buenos días