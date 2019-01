Las noticias de Cantabria, 10:03 (29/01/2019)

Cantabria cerró dos mil dieciocho con una tasa de paro del nueve con seis por ciento son once mil cien desempleados menos que un año antes esto representa un descenso del treinta por ciento es el mayor de toda España según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre sin embargo la EPA refleja un repunte del paro del seis por ciento respecto al trimestre anterior se traduce en mil quinientos parados más y contrasta con un descenso nacional del cero con seis por ciento en ese mismo periodo con veinticinco mil novecientas personas en desempleo nuestra comunidad registro al término de dos mil dieciocho la segunda tasa más baja de paro de las CCAA que sólo supera ligeramente el País Vasco ir sobre los efectos de las inundaciones el foco sigue fijado en dos municipios de Cantabria en Los Corrales de Buelna yen caverna en Los Corrales de Buelna otras dos viviendas fueron desalojadas ayer en el pueblo de San Mateo se unen a las cinco que fueron desocupadas durante el fin de semana por la amenaza del argayo que representa una factura de terreno en la ladera de la montaña de unos tres mil metros cuadrados en total una veintena de personas han tenido que dejar sus casas sin que por el momento se sepa cuándo podrán regresar ni cuál será la evolución de esa argayo Josefa González es la alcaldesa de Los Corrales

Voz 3

01:22

ha dicho que ahora mismo ahí no se podía entrar lo único que hemos podido hacer es poner estacas porque los argayos que tenemos varios que también son importantes porque están al lado de la carretera y que pueden ser muy peligrosos para que circule están lo que llaman argayos vivos es decir como el terreno ya no podido estoy por más me ha podido filtrar más estamos mojados sigue lloviendo en los terrenos se siguen desplazando