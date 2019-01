Las noticias de Galicia, 10:03 (29/01/2019)

una mujer ha resultado herida esta mañana al chocar frontalmente el vehículo que conducía con un camión en la nacional sexta a su paso por el municipio lucense de O colgó ha tenido que ser evacuada al Hospital de Lugo también las últimas horas un coche que circulaba en sentido contrario por la P diez en Pontevedra provocó un accidente múltiple al chocar contra tres vehículos también en este caso una mujer resultaba herida incita Miñanco condenado a cuatro años de cárcel la Audiencia de Pontevedra considera probado que el narcotraficante blanqueó dinero procedente de la droga entre mil novecientos ochenta y ocho y dos mil siete a través de una inmobiliaria junto a él han sido condenadas suprime la esposa a su hija mayor hizo su ex cuñada Radio Arousa Jorge Expósito

Voz 1252

00:45

el tribunal considera probado que sin distinciones entre ellos dice textualmente todos participaron activamente de forma fundamental en el conjunto de actos a través de los que se pretendía lavar dinero procedente del narcotráfico ninguno puede argumentar ignorancia en la procedencia del dinero añade al no ser capaces de justificar el desproporcionado incremento patrimonial que no se sustenta con los ingresos legales y ordinarios que tenían la sentencia que la defensa del ex ya anunció que va a recurrir también decreta el comiso de todos los bienes adquiridos por el grupo así como la clausura de la inmobiliaria San Saturnino SL por ser el eje vertebrador del blanqueo de tanto dinero ilícito