Las noticias de Galicia, 11:02 (29/01/2019)

Serbia dos mil dieciocho se cerró en Galicia con ciento cuarenta y ocho mil novecientos desempleados el paro bajó en treinta y tres mil doscientas personas lo que supone un dieciocho coma dos por ciento menos que en dos mil diecisiete y deja la tasa en el doce por ciento doce coma siete puntos menos que un año antes son los datos que deja la encuesta de población activa en la Comunidad en cuanto la ocupación el dato del último trimestre de dos mil dieciocho no es positivo la ocupación bajó en ocho mil cuatrocientas personas pero terminó el ejercicio con un incremento de treinta y dos mil trescientas personas respecto a dos mil diecisiete dejando la cifra total en un millón ochenta y ocho mil cien ocupados y más datos de la economía a Banca siguen mejorando resultados en dos mil dieciocho ganó cuatrocientos treinta millones de euros Jaime López

Voz 2

00:46

con el beneficio neto un ochenta y dos millones nueve unos once coma cuatro por ciento por encima de la media de la banca española el dos mil dieciocho ha sido el mejor ejercicio de la historia de la banca que se completa con la adquisición de la gama portugués chato dos van la española Arturo Chad Caixa acelerar su presidente Juan Carlos escotes asegura que la situación de esta ambiente en Venezuela donde está la maquillaba Sabanés con no asestan absoluto la entidad financiera radicada en Galicia que tiene su propia estructura de propiedad discoteca aseguran sentir un gran amor por su país y mezclar la política con la presentación de estos resultados y por lo tanto no opinó sobre la situación de inestabilidad política en su país