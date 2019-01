Las noticias de Aragón, 11:02 (29/01/2019)

en Sos del Rey Católico buscan a un joven vecino de la localidad de unos treinta años desaparecido desde el sábado por la tarde la familia de Rubén es Pinho Rey denunció su desaparición después de que no regresase a casa tras salir a dar un paseo en la localización participa la Guardia Civil Protección Civil los bomberos de Tauste Cariñena Daroca dos perros guías caninos y un dron el operativo de búsqueda se ha fijado en el Ayuntamiento de la localidad como explica su alcaldesa María José Navas

Voz 2

00:31

no saben aproximadamente unos treinta años que al parecer salió a caminar el sábado por la tarde no no ha regresado se ha montado un dispositivo tras estar denuncia que en este momento que se coordina desde aquí desde las católico