Escucha las noticias de las 13:00 (29/01/2019)

es la una a mediodía en Canarias el auto proclamado presidente temporal de Venezuela Juan Why do acaba de hablar en una entrevista con la CNN se muestra confiado en que se puede lograr una transición pacífica en Venezuela que concluya con unas elecciones libres

me lo primero es ratificar uno la firmeza nuestras acciones ilegales de nuestra competentes el protegiendo activos reactivando eh admitió garantías para los que se pongan de la de la contusión el solicitando ayuda humanitaria el creando el Plan de Recuperación de Activos producto de la corrupción y una agenda muy clara CSU facción gobierna transición elecciones así que nuestra agenda clara indie con cualquier funcionario civil no simil militar ha agregado

admite que ha hablado varias veces con Donald Trump y en cuanto a una posible intervención militar dice que no descarta nada en nuestro país la huelga del taxi en Madrid va a seguir durante varios días más y anuncian además una demanda civil contra los taxistas están preparando un texto alternativo que van a presentar a la Comunidad de Madrid dentro de al menos dos días y el Gobierno regional por su parte insiste en que no vas la nueva legislar para garantizar lo que ha calificado de exterminio de los vehículos de transporte con conductor a esta hora los taxistas siguen concentrados en la calle Génova frente a la sede del PP ahí está Elena Jiménez buenas tardes

buenas tardes sede del Partido Popular con el cierre echado taxistas que ahora están en conversaciones por grupos pero que hace un momento gritaban por ejemplo Manos arriba esto es un atraco con el megáfono Tito Álvarez presidente portavoz del sector del taxi en Barcelona de decía que lo que es bueno allí también es bueno en Madrid y anuncia que mañana van a ir con la protesta del taxi a Bruselas que iban a ver con algunos eurodiputados aunque no ha podido confirmamos con qué grupos de eurodiputados y el jueves que van a presentar una demanda civil contra Uber por lo que consideran competencia desleal por aquí dicen que no se mueva nadie ayer estuvieron casi hasta las dos de la tarde en esta sede de Génova del Partido Popular por la tarde van a la Puerta del Sol mientras el sector madrileño del taxi sigue preparando una nueva protesta para la Comunidad de Madrid

pues sí muchos de los conductores van camino ya de la Diagonal después de dos horas de reunión con altos cargos del Gobierno catalán los trabajadores de la súbete hayan acordado por ahora sacar los coches de que esto es su última últimos once días han bloqueado esta venga empezarán a retirarlos esta tarde aunque no concretan de momentos iban a operar de nuevo lo van a decidir mañana en asamblea lo que sí asegura es que una vez tengan acceso al decreto ley que aprobará hoy la Generalitat sus equipos jurídicos lo van a analizar con detalle para luego decidir si se querella no contra el Govern contra el Ayuntamiento