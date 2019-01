Julio Verdú: "La presa destruye el caudal ecológico del río, además su magnitud no responde al interés de los riojanos""

Voz 0451 00:00 durante la jornada de hoy se ha inaugurado después de veinticinco años la presa de Enciso tras una inversión de más de cien millones de euros han estado todos el secretario de Estado de Medio Ambiente la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro el delegado del Gobierno de La Rioja y también el presidente del Gobierno riojano y además se ha invitado a los alcaldes del entorno una presa que en estos años de obras ha tenido todo tipo de polémicas que ya con la obra finalizada el descontento pues no se apaga sigue existiendo en toda la zona unas discrepancias que vienen desde distintos sectores uno de estos sectores uno de estos ámbitos es el ámbito de las asociaciones ecologistas ya aquí en La Ventana saludamos a Julio Verdú el pertenece a Ecologistas en Acción Julio Verdú qué tal buenas tardes bueno lo decía en la en esta pequeña introducción una presa una obra que que ha tiene muchas lecturas que tiene muchas discrepancias y que ustedes Ecologistas en Acción han durante todos estos años este tiempo que ha tardado en en construirse han denunciado que supongo que que que acabe la obra no les deja tranquilos

Voz 1 01:04 bueno pues como como se dice

Voz 2 01:06 que si tuviéramos digamos ecologista sino una solución ecológica La Rioja y que conjuntamente con más colectivo les todo de la universidad con ello y tal pues ya desde el comienzo casi yo te diría que nunca se proyectó ya se vio que la Enciso pues tenía pero suficiente riesgos y problemas ambientales como para llevar a cabo una

Voz 3 01:33 al borde de formación y de concienciación en la toda la cuenca y bueno pues no no suponíamos a ello por diferentes causas no la primera podría ser incluso pues la lo que es la justificación de las necesidades no

Voz 0451 01:47 es que además estamos hablando de una presa que se proyectó en mil novecientos noventa y dos no a ese primeros esos primeros estudios esas primeras intenciones no sé si luego los objetivos las realidades del del entorno de la presa han cambiado como para cumplir esos mismos objetivos

Voz 2 02:02 pues es uno de los temas claro cuántos cuando una obra dura tanto tiempo hoy pues ocurre eso que claro el objetivo es que había en ese momento por ejemplo asegurar para el aumento

Voz 3 02:12 eso regadíos pues ahora pensamos que era una lloren adioses complicado en la en la Rioja pues problema incluso más sociológico y que se del sector el couché es entonces tenemos que el agua hacia parte buenos memos es lo habitual es una parte de la la cuenca la Confederación besarse mandará de ahí que está ocupada Kuerten buenos ir esa manera pues consideramos que aquí nos quedaremos con

Voz 2 02:46 con el problema con los discos y la el pacto y otros igual se llevan el beneficio de nuestros bares no

Voz 0451 02:52 porque hay que recordar que ustedes denuncian que hay un riesgo existente a lo que sería bueno la la vida en el en el a los habitantes de los municipios

Voz 2 03:02 sí es decir están objetivos pero ninguna va a ser el de la de la contestación a la presa el que en pues el impacto evitar problemas derivados el núcleo de las ruedas que icono claro todo eso luego se ha visto que de realidad hay un riesgo evidente pero el punto de vista de la de los geológico hoy de la sismicidad de la zona incluso si respecto a muchos de fuerte intensidad explosivo en la Higuaín sí se produjo un anillo que diecisiete claro claro o de escala a ocho en el que supuso pues un impacto muy fuerte sobre un montón de edificios que claro imagine a ver que no estaban hablando

Voz 3 03:50 de que de que se vaya a producir y que que generando alarma pero lo cierto es que que ahí está el listón esos riesgos y consideramos que no se tuvo en cuenta a la hora de de ubicación estás en ese momento la normativa era pues más más laxa por ninguna manera cosa que ahora con las nuevas informaciones que hay pues igual no se bueno esto se permitiría una pieza de esas dimensiones luego está el tema de los geológicos que bueno un estudio geológico en aquellos tiempos tampoco se fijaba mucho en cuestiones que ahora se han visto cómo los problemas de los posibles deslizamientos por por los materiales que son esa zona incluso pues también respecto al tema sísmico pues hay un una cuestión verlas de inducir algo que se puede producir el llegado vive el velo

Voz 2 04:37 vale pues con una como una fiesta que es algo muy intensa pues se podría dar lugar a cosas y nada como ha ocurrido últimamente viguesa no apacible ahí hace unos ochos tuvo un momento en que el que debido a esa esa una de las obras estos podemos recordar que yo sepa no la obra porque por problemas con la improvisada tal cual estaba a la empresa qué os a unos cincuenta y también se vamos a plantear que se parase luego grandísimo exigiese es decir para las necesidades de abastecimiento a los que bueno situación denominado caudal ecológico

Voz 3 05:21 es una chapuza por de pizzas consideramos

Voz 2 05:24 se han hecho en el mal sin netamente cambia esto todo el sistema natural del río Clemente hay que tener en cuenta que en Río estudioso en el Cidacos que bajar me dirán no ven que en primavera en el momento del embalse lo que pasa es más agua en verano las alcaldías Marjal transcrito habla todas las claves pues algún cambio que que son el caudal ecológico pues hace muchos años que no ha hablado de un caudal mínimo ecológico muy poco íbamos a poner

Voz 3 06:01 es una sino las avenidas pues si también les pero todo eso sólo que lo considera vuelvas importantísimo bueno una cierta justificación digamos cuando estaba a cincuenta metros pues decir bueno pues nada

Voz 2 06:13 extinguimos el contrato que estuvo tiene una provecho con el con la empresa les no que no a verdad que en amaño que me que hubiera permitido incluso lo que no se hubiera inundado el el pueblo de Las Vegas fue un que también es una con una historia no resulta por lo que no sabemos por qué pero

Voz 3 06:34 pero el año dormí diecisiete me clon tras máquinas cargaron no destruido todo todos los todo lo que era el pueblo no no sabemos si es que les sienta mal que cuando cuando bajaron las aguas de Mansilla la gente vaya allí recuerdo su pueblo y ahí pues el gran constancia del desastre y la de un absurdo a veces lo que tienen en cintas hombres no