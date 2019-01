deje de existir esa diferencia de que las ovetenses pueden trabajar siete días a la semana veinticuatro horas al día y sin embargo el taxi no pueden

los taxistas puedan eh facilitar adquirir poner en funcionamiento en bonificaciones descuentos nosotros no vamos a legislar para garantizar el exterminio de la súbete veces que para ilegalmente de Íñigo Errejón

la situación de Podemos en Madrid se ha trasladado también al círculo de Móstoles produciéndose una ola de dimisiones en cascada la última ha sido la del secretario general de Podemos Móstoles Jesús a rave quién ha asegurado a través de una carta que deja la secretaría general porque el proyecto por el cual la Asamblea Ciudadana de Móstoles Legio ya no existe y no encuentra coherencia en seguir al frente de un proyecto que no ha sido ratificado en las urnas también que han abandonado el barco para las primarias en Podemos Móstoles es el Errejón y está Gabriel Ortega segundo teniente de alcalde de Móstoles y portavoz de ganar Móstoles los concejales Susana García ya en la Arteaga Isabel cruceta y Alfonso Vinuesa Ortega mostró su apoyo a la creación de la candidatura más Madrid de Rejón y Carmena instantáneamente en Podemos Móstoles los partidarios de Pablo Iglesias presentaron otra candidatura a las primarias encabezada por Mónica Monte Real tenemos diez grados en el centro de Madrid