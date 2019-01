Hora 14 (29/1/19)

Voz 2 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1315 00:11 han pasado veinticinco años se han invertido más de cien millones de euros la presa de Enciso ha quedado inaugurada esta mañana con la visita del secretario de Estado de Medio Ambiente la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro el delegado del Gobierno aquí en La Rioja el presidente del Gobierno los alcaldes del entorno a alcaldes que no están satisfechos con esta gran obra en concreto el alcalde de Enciso Ricardo Otxoa aquí en los micrófonos de la Cadena SER asegura que no es un día alegre que en todo este tiempo todos los gobiernos centrales en la Confederación Hidrográfica del Ebro les han tratado fatal y que ahora se siguen encontrando con dos problemas muy importantes por un lado según Ochoa no existe Plan de Restitución y por otro lado tampoco hay un plan de emergencia para la evacuación de los pueblos

Voz 3 00:52 entramos con dos problemas muy gordos primero que nos enteramos hace un par de meses no hay planes de emergencia para evacuación de los pueblos nosotros estamos situados a menos de quinientos metros de la paz de la presa ir por otro lado de todas las promesas de El Plan de Restitución una sola de las obras se ha realizado por lo tanto para nosotros hoy no es un día es un día de la inauguración de la pesca

Voz 1315 01:16 una presa que en estos años de obra ha tenido todo tipo de polémicas y problemas de presupuesto modificaciones de obra enseguida repasamos la historia Nos acercamos también a la realidad de un día en el que ha quedado inaugurada además esta jornada Diego García nos deja otros temas de interés La Rioja entre las comunidades con tasa más alta de testamentos vitales

Voz 0496 01:35 más de dos mil novecientas personas han inscrito su testamento vital en el Registro de Instrucciones Previas de nuestra comunidad se sitúa así entre las regiones con la tasa más elevada de inscritos con nueve coma treinta y cuatro documentos por cada mil habitantes frente a los cinco coma noventa y seis El País seis de cada diez riojanos han mostrado el deseo de donar sus órganos

Voz 1315 01:53 ya ha sido detenido por rayar coches cerca del centro comercial

Voz 0496 01:56 si la Policía Nacional ha detenido al responsable de los daños ocasionados en el párking exterior de las inmediaciones del centro comercial se han visto afectados siete vehículos que fueron hallados alguno de ellos con daños de elevada cuantía el detenido es un varón de sesenta y ocho años y vecino de Logroño y los más afectados los trabajadores del centro comercial

Voz 1315 02:12 en los deportes homenaje a los mejores deportistas riojanos aquí el próximo doce de marzo

Voz 0496 02:17 la Gala del Deporte reconocerá a Patricia Ortega y Javier Zabala como mejores deportistas de La Rioja a la ceremonia en la que se concederá la Mención de Honor a Lidia Valentín se va a celebrar el doce de marzo en el Palacio de los Deportes de La Rioja Conrado Escobar consejero

Voz 4 02:29 en una comunidad tan pequeñita como ésta pues bueno da muestra de la salud de nuestro deporte que es indiscutiblemente muy alta en cualquiera de sus modalidades empezamos ya ese recorrido no vamos a la mencionada todos porque sería sería esto interminable pero decir que tres nombres destacamos ahora mismo no el de Patricia Ortega y Javier Zabala como mejores deportistas riojanos en el año dos mil dieciocho ya ese elenco pues me permiten que que añada el de Fernando Riaño en la modalidad de él para deporte puesto que es campeón del mundo ni más ni menos que de para duatlón en larga distancia

Voz 2 03:14 bueno

Voz 1315 03:14 a partir de las tres y veintitrés hasta las cuatro de la tarde más deportes hoy tertulia De Gaulle en Las Gaunas estamos a martes ya además en portada nos quedamos con la información de servicio el tiempo que nos espera para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué nos cuentas buenas tardes buenas tardes secó continuamos con cielos cubiertos precipitaciones que se irán generalizando a lo largo de esta segunda mitad del día con una cota de nieve que de los mil metros ha subido hasta los mil doscientos mil cuatrocientos metros pero que atención a últimas horas volverá bajará hasta los ochocientos de hecho en la ibérica a partir de este mismo mediodía se activará un aviso de nivel amarillo por nevadas en veinticuatro horas se podrían acumular espesores de hasta cinco centímetros de nieve las temperaturas máximas hoy en ascenso ligero valores de diez grados en Haro y Arnedo once en Alfaro hilos doce en Calahorra y Logroño con viento del suroeste al oeste dando a intervalos de fuerte especialmente en la Ibérica rachas de hasta ochenta kilómetros hora mañana miércoles cielo nuboso aumentando nuevo a cubierto con precipitaciones que ese volverán a generalizar hacia el final del día con una cota de nieve que de los ochocientos subirá a los mil seiscientos metros eso sí durante la tarde ese volver a activar un aviso de nivel amarillo por nevadas en la Ibérica espesores de hasta diez centímetros en veinticuatro horas por encima de los novecientos metros las temperaturas bajarán mínimas esta noche de cero a tres grados con heladas en la sierra y máximas al mediodía entre los ocho y los doce grados el viento será del oeste y tenderá a suroeste en la Ibérica

Voz 1315 04:45 en estos momentos cuando pasan ya casi once minutos de las dos de la tarde tenemos ocho grados en el centro de Logroño los cielos amenazan lluvia en esta comunidad comenzamos el alcalde de Enciso ha pasado por los micrófonos de la Cadena Ser en La Rioja Ricardo Otxoa como han escuchado asegura que no es un día alegre para los municipios del entorno

Voz 3 05:08 nosotros lo que tenemos vamos yo personalmente y creo que con la gente que hablo tenemos todos muy claro que la presa está muy bien lo que es el muro no nos causa ningún problema el problema es que en nuestro caso que todos lo hemos vivido desde pequeños que hemos visto como justo encima del pueblo velar de las ruedas las laderas toda la vida se han ido deslizando la cartera ávido que arreglarla continuamente y lo que no sabemos es el efecto que va a tenido ahora cuando sin agua por otro lado pues que lo que más indigna es que sabiendo eso no se haya hecho un plan de evacuación para el bolo

Voz 1315 05:37 además ha insistido en que está presa no tienen ningún beneficio para los municipios y que entre todos los vecinos hay descontento descontento e incluso indignación

Voz 3 05:46 entonces ha sido algo que quizás no nos lo creíamos pero hoy es una realidad está terminada teníamos esperanzas pues las en la obra y luego en lo que se pudiera realizar en el futuro pero al día de hoy no tenemos más que descontento in aún puntas me indignación por el mal trato que se le está dando a este pueblo bueno pues principalmente para la zona de La Ribera y también creo que para cauce ecológico es que ya sabemos que verano tras verano se seca pues ahora tendrá permanentemente a la ventaja que vemos pero con respecto a Enciso sin no se dejan desarrollar actividades lo que dentro de la presa nadie del pueblo tiene trabajo allí nada de nada pues vemos que la verdad es que nos quedamos ahí con una impresionante infraestructura que verlo del pueblo da miedo porque estamos justo debajo de la pared a cambio por lo menos a día de hoy a cambio de nada

Voz 1315 06:42 indignación que va más allá del municipio de Enciso porque hay más lugares afectados próximos al río

Voz 0496 06:47 con y un vecino de Munilla ha denunciado ya a la Confederación Hidrográfica del Ebro insiste en que es necesario el plan de emergencias por los riesgos que corren los vecinos Iker Zabaleta

Voz 3 06:56 sí nosotros les hemos renunciado hemos tenido una reunión

Voz 6 06:59 los responsables de la presa porque en mi caso particular vamos a sufrir avenidas de agua provocadas por el factor humano cuando queman que soltar agua en las pruebas de carga yo tengo una explotación Kournikova y a mí me van a inundar la granja me dieron varias opciones hace un par de semanas creo que fue la reunión sí mi familia no tenemos ninguna vía de escape al monte las últimas obras de la carretera los taludes de la carretera de subida al monte son demasiado descartados aquí todo este tipo de cosas que son cosas que se deberían de tener en cuenta en Enciso la gente si ocurre algo grave creo que tienen XXXV segundas en treinta y cinco segundos no te da tiempo ni a despertar te si te pilla la noche hay que tener puntos de evacuación hay mucha gente con problemas de movilidad hay niños pequeños hay colegios hay pocos colegios en esta zona pero hay colegios que están ubicados cerca al río

Voz 7 07:54 otra denuncia llega en este

Voz 1315 07:56 caso de los colectivos ecologistas Julio Verne

Voz 0496 07:58 de Ecologistas en Acción señala que la presa modifica el caudal ecológico del río ya que cambia los caudales habituales con la puesta en funcionamiento del embalse el río está más regulado y por tanto deja de ser un auténtico río natural Mediterráneo adaptado a unas condiciones que se modifican totalmente un río mediterráneo lleva agua en primavera y otoño y se puede llegar a sacar en verano con el embalse es en verano cuando lleva más agua todo lo contrario el ecosistema del río se transforma de manera drástica

Voz 8 08:24 el denominado caudal ecológico gestionar chapuza por exclusividad que hecho un embalse cambio instalar todo el sistema natural del río simplemente hay que tener en cuenta que el estudioso en el Cidacos que bajan menos que en que en primavera tiene el desembalse lo que pasa es más agua en verano por favor es eso hace días Marjal en todas las semanas un algún cambio que que son el caudal ecológico pues hace muchos años que no hablar un caudal mínimo ecológico muy poco

Voz 1315 09:04 bueno pues esta es la parte de denuncia pero las autoridades por su parte ven esta obra como una oportunidad para la zona

Voz 0496 09:10 el presidente del Gobierno de La Rioja asegura que hoy culmina una reivindicación histórica hay por eso hay que sentirse orgullosos José Ignacio Ceniceros reconoce que faltan detalles como el plan de emergencias o la prueba de carga y añade que los beneficios semana dotar en materia de Industria y Agricultura

Voz 7 09:28 en que sus ilusiones y sobre todo muchos jurados sobre todo sus aspiraciones en lo que son en agricultura no yo creo que bueno ser pueblos que semana toda la zona rural se mueve muy comprometida con con el desarrollo de esta penosa

Voz 1315 09:53 lo están escuchando aquí en la Cadena Ser descontento entre los vecinos también el alcalde de de Enciso lo han escuchado aquí en estos micrófonos las autoridades por su parte hablan más de los beneficios que tiene la presa de Enciso delegados del Gobierno aquí en La Rioja José Ignacio Pérez que tal como está buenas tardes

Voz 9 10:12 buenas tardes muy bien bueno como se vive

Voz 1315 10:14 en un momento como éste después de veinticinco años trabajando en una instalación y tras esta inversión tan importante de más de cien millones de euros

Voz 9 10:23 bueno pues celebrándolo celebrándolo desde luego habrá pegas a algún vecino estará en contra pero no creo diríamos que sea el sentir general es una obra de interés general que ha durado mucho tiempo que ha tenido enormes vicisitudes y hoy es un día de alegría mundo estábamos esperando que terminara la obra que termine la el embalse de de Enciso por tanto bueno pues es el que no haya diríamos que haya o Cruz de evacuación hombre está todavía en proceso de llenado y en cualquier caso es competencia municipal mucha gente que empieza a algo puedes autoridades son los propios responsables otra cosa es que no tengan demasiados medios tengan necesidad de ayuda que seguro que el Gobierno de La Rioja que se también el competente en el ámbito de protección civil quieren les ayudará pero bueno yo creo que que tampoco es un día diríamos para para la queja

Voz 1315 11:23 además han sido XXV años lógicamente complicados no esto suele ocurrir en obras de estas características de lavado

Voz 9 11:32 no bueno yo creo que están exagerado o no pero lo que sí que es cierto es que era una obra compleja y que bueno usted en principio diríamos una gran inversión la pared era de las más altas de atascadas críticas diríamos de de esta presa vi y luego ha tenido dificultades financieras hay momentos diríamos determinados en todos estos años que se acercan casi a veinticinco en el que bueno pues la economía del país ha ido mejor y peor y por lo tanto diríamos la financiación de la de la presa ha tenido problemas especialmente pues también los modificado de las obras esto quiere decir constructor es que en un momento determinado pues había eh una un presupuesto para lo que había sido adjudicado y que luego pues se tiene que hacer reformados mar dinero problemas legales bueno Can las las grandes obras tienen muchas dificultades en ámbitos legales de reconocimientos diríamos de muchas obras complementarias que la Administración pues tiene que tener cuidado en aceptarlas

Voz 1315 12:45 delegado en Sevilla de una manera especial esta obra ahora que usted la inaugura como delegado del Gobierno que inició y comenzó sus pasos cuando usted era presidente presidente del Gobierno no de esta comunidad

Voz 9 12:58 que personalmente eh bueno pues ese desprecio eso no no no me lo puedo quedar en el ámbito personal pero que hubo una una obra que se edificio siempre digo presidente y que después de cinco años esté en su finalización pues verdaderamente es increíble como delegado del Gobierno pues bueno pues me parece algo que que se queda diríamos es una especie de de de Historia de de las obras

Voz 10 13:32 círculo algo así de legales

Voz 9 13:34 cerrado el círculo hidráulico cerrados y además conmigo porque no creo que sea el ya en estos momentos el tiempo de las grande de grandes embalses de grandes peces

Voz 1315 13:49 bueno queríamos terminar con la anécdota José Ignacio Pérez gracias buenas tardes

Voz 9 13:54 muchas gracias

Voz 1315 13:57 les contamos que aquí en Logroño y de un suceso de última hora los bomberos de la capital y los servicios sanitarios han intentado reanimar una persona tras su rescate del río Ebro a la altura de la plaza de toros tras treinta minutos de maniobras la persona ha fallecido son las dos y veinte más asuntos la Encuesta de Población Activa revela que el paro bajó en mil seiscientas personas en dos mil dieciocho aquí en La Rioja con lo que la tasa de desempleo se sitúa en el diez con treinta por ciento Eso sí en el cuarto trimestre del año pasado el paro creció en mil cien personas en nuestra Comunidad en relación con el trimestre anterior

Voz 0496 14:32 el consejero de Empleo afirma que ese crecimiento del paro en el último trimestre está vinculado a la estacionalidad Alberto Galiana señala que el dato relevante es el interanual y ahí el desempleo en La Rioja sigue cayendo a un ritmo superior al nueve por ciento

Voz 12 14:44 unos datos que yo creo que nos permiten avalar un crecimiento sólido del empleo en La Rioja un crecimiento también sostenido desde el punto de vista de la ocupación y algo muy relevante que es un crecimiento sostenido de la población activa lo que habla también de la en la el creciente atractivo nuestro mercado laboral que también está enfrentado a retos evidentemente eh porque el entorno tanto nacional como internacional pues se está sometido a bienes que que todos ustedes conocen pero en cualquier caso estamos hablando de un crecimiento muy positivo para la economía riojana

Voz 0496 15:18 mientras desde UGT dicen que el descenso interanual del paro positivo ahora bien la responsable de Empleo del Sindicato señala que esto es insuficiente y que es necesario mejorar la calidad en el empleo y reducir la temporalidad Ana Victoria del viejo

Voz 13 15:29 en La Rioja debería aprovechar este momento de crecimiento para hacerlo bajo unas condiciones mínimas de empleo de calidad y sin embargo seguimos en una espiral de temporalidad que ha hecho que más del noventa por ciento de los contratos que se han efectuado este año sean temporales de los fijos uno de cada tres continúan ciento a tiempo parcial para UGT además resulta especialmente preocupante la situación de la industria que se ha sumado quinientos ocupados más este año ha pasado de ser generadora de empleo estable a tener uno de los mayores niveles de temporalidad de hecho en dos mil dieciocho el noventa y cinco por ciento de los contratos efectuados en este sector fueron eventuales

Voz 0496 16:11 desde la Federación de Empresas valoran el dato interanual pero observan muy negativo el dato del último trimestre el portavoz de la patronal alerta sobre las muchas incertidumbres que hay sobre lo negativo de incrementar la carga fiscal de las empresas Manuel Alonso

Voz 1581 16:23 Nos encontramos en un contexto económico y empresarial muy difícil con muchos frentes abiertos de incertidumbre del Brexit la desaceleración económica que está viviendo Europa en estos últimos meses especialmente también en un marco de cargas fiscales de impuestos de medidas laborales que lejos de favorecer la actividad y el empleo lo que hacen es utilizará la empresa como principal fuente de recaudación del Estado idea o asfixiarla qué es lo que se está haciendo y además con un proyecto de presupuestos del Estado que deja a La Rioja como la región con mayor recorte bueno pues todo ello crear empleo es muy complicado y el Estado no está ayudando sino poniendo frenos y obstáculos a la actividad

Voz 0496 17:04 Nos quedamos ya con asuntos municipales casi

Voz 1315 17:06 la mitad de los jóvenes logroñeses que trabajan el cuarenta y siete con seis por ciento en concreto no tiene estabilidad laboral o también hemos conocido que el cinco con tres por ciento de los jóvenes trabajadores lo hacen sin contrato un dato unos datos que se desprenden del plan Logroño joven que ahora comienza su tercera fase con reuniones con asociaciones juveniles Luis Alberto Sant Vicenç es uno de los sociólogos investigadores que están desarrollando este plan

Voz 14 17:30 lo que viene a reflejar un cambio sociológico que siga produciendo ya desde principios de este siglo es que estudios y trabajo Kenan anteriormente dos realidades sucesivas ya no lo son ahora son paralelas lo son paralelas en este caso para un porcentaje significativo casi uno uno de cada cinco jóvenes de nuestra ciudad junto a ello es decir que un treinta y cinco por ciento busca trabajo de esta parte lo que más me interesa resaltar por redundar un poco los comentaba anteriormente es que hay un siete por ciento por de un siete coma siete por ciento de jóvenes que estudian están buscando trabajo es decir que no están centrados únicamente los estudios sino que bueno quisieran el insertarse densa esa en esa duplicidad de estudiar y trabajar

Voz 1315 18:14 además del diagnóstico de la juventud logroñesa también se desprende que compaginar estudios y trabajo es hoy en día una realidad

Voz 14 18:21 aquellos que estaban trabajando les preguntamos cuál era el tipo de contrato la situación laboral que tenían a este respecto casi casi la mitad de los jóvenes tenía algún tipo de de contrato temporal unificar y prácticas etcétera que entendemos no se corresponde una situación de estabilidad laboral ahora bien esto varía mucho en función de la edad a más edad menor porcentaje de los que no tienen estabilidad laboral así mientras había un setenta y cuatro coma dos por ciento los jueves de dieciocho veinticuatro años que estaban esta situación entre los de treinta treinta treinta y cinco sólo estábamos menos en treinta y ocho coma cinco por ciento por el contrario un cuarenta por ciento podríamos decir que tienen estabilidad laboral en tanto que son funcionarios o contratados fijos indefinidos y luego también teníamos un seis por ciento que es englobaría dentro de lo que se viene de unidad como emprendedores

Voz 1315 19:14 Irán les contamos que mañana es el Día de la Paz y la No Violencia siete colegios de Logroño que han participado en el proyecto escolar municipal Escuelas Libres de rumores van a escenificar el diálogo alrededor de la convivencia el acto va a consistir en una representación participativa de los diferentes colegios en torno a mensajes discriminatorios colocados en el escenario por la red municipal anti rumores Paloma Corres es la concejala de infarto

Voz 0098 19:35 nosotros lo que pretendemos a través de este tipo de actividades de este tipo de actuaciones es trasladar a los centros educativos el interés y el compromiso en la construcción de la convivencia intercultural recogida en nuestra segundo plano como les decía al principio además bueno pues destinar o dirigir un proyecto destinado a Educación Primaria prioritariamente es verdad que también se ha hecho alguna experiencia con los los un poquito más mayores pero lo que pretendíamos era genera un diálogo no en torno a la convivencia que tuvieron impactó tanto en los centros como en la ciudad

Voz 1315 20:10 también aquí en el Ayuntamiento de Logroño Ciudadanos ha denunciado una falta de coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional en Fitur el portavoz de la formación naranja Julián San Martín dice que no tiene sentido que se haya presentado la Feria Internacional de Turismo de La Rioja y el Ayuntamiento y que el Ayuntamiento no supiera de este evento en ni tuviera intención de participar

Voz 15 20:28 yo lo esto es algo que tenemos que tener en cuenta tampoco hay mira critica hay una falta de coordinación tremenda entre el Ayuntamiento de Logroño el Gobierno de la reforma de turismo no puede ser esto es algo que tenemos que evitar intentar evitar en la legislatura así siguiente la falta de coordinación en una comunidad autónoma de trescientos mil habitantes y la ciudad Logroño ciento cincuenta mil la mitad no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que vayamos sólo a todos los sitios de hecho se presentó la Feria Internacional de Turismo de La Rioja Kate se presentó allí Hinault estaba al Ayuntamiento de Logroño no sabía el Ayuntamiento de Logroño de qué estaban hablando esto no puede ser interesaba además a la concejala de Turismo que lo que iba a hacer esto yo creo que es algo que dice mucho

Voz 1315 21:17 aquí también hoy ha hablado de turismo el candidato del Partido Riojano la presidencia del Gobierno que asegura que nuestra comunidad autónoma necesita un modelo turístico Julio Revuelta alerta sobre el descenso en el número de turistas y propone consolidar una marca y trabajar con un planteamiento a largo plazo

Voz 16 21:31 la Rioja necesita consolidar marca como ha hecho Haro que no podemos estar que es cada año cambiando de lema porque eso hace que no seamos capaces de consolidarnos con una marca icono estilo y por lo tanto lo primero que debemos hacer es eso II tenemos que hacer un planteamiento a largo plazo y a largo plazo es juntando los intereses de todas las instituciones porque todas tienen competencia y responsabilidad en materia tu sin y también

Voz 14 22:05 el sector privado que es un una gente

Voz 16 22:07 eh fundamental en el éxito

Voz 1315 22:11 bueno pues sin duda lo que aquí en la capital riojana tiene marca es la calle Laurel así cerramos este Hora catorce porque hemos conocido que la calle Laurel va a repartir doce mil pinchos gratis en su campaña rasca y gana la asociación de hosteleros de la zona del Laurel impulsa la campaña rasque gana en la que van a repartir estos doce mil pinchos gratis a partir de este jueves con cada pincho y vino los consumidores van a recibir un rasca que podrá estar premiado con un pincho en otro bar de la zona los rascas incluirán el nombre del bar en el que podrán consumirlo porque según explica el presidente de esta asociación Adolfo Sáenz el objetivo es que el público conozca todos los bares que conforman esta zona de pinchos

Voz 17 22:49 la hacemos para redescubrir la zona de Lauren hay locales en los que la clientela no siempre entra pues porque tienen su costumbre de ida a sus cuatro bares concretos y entonces por de con esta promoción vamos a regalar doce mil pinchos en todas las zonas que van a estar distribuidos en los sesenta y tres Baros bares participantes ir te puedo tocar un boleto de siga jugando o un boleto con el premio en otro bar en el que todas las tomado así te obliga a ir al otro sitio a cobrar el paro