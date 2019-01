Las noticias de Castilla y León, 17:03 (29/01/2019)

Voz 2

00:36

tanta indiferencia me produce un poco de tristeza no porque el debate territorial en esta comunidad autónoma pues esté en ese nivel la reacción que algunos han tenido a la simple reflexiona en voz alta del alcalde de Valladolid en la que no hacía otra cosa que no fuera por un lado defender a su tierra que es su obligación pero por otro es en lo que todavía algunos no han caído de rebote defender también a la comunidad autónoma porque la realidad es que las políticas de inversiones en esta comunidad autónoma no han conseguido ninguno de los propósitos que se dice que tienen Millán es reducido los desequilibrios ni han frenado la despoblación esa es la triste realidad frente a reflexiones que lo que pretenden es simplemente poner el acento o el dedo en una llaga que no acaba de cerrarse en esta comunidad autónoma pues tenemos la reacciones irracionales y exacerbado desde algunos localismos que son incapaces de entender que en en una comunidad autónoma como la nuestra la apuesta por Valladolid es la apuesta por Castilla y León