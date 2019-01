Las noticias de Galicia, 17:03 (29/01/2019)

dos cuatro y tres en Canarias cita en A Coruña donde un niño de seis años ha muerto de una meningitis no contagiosa informa Raquel López

una meningitis fulminante del pequeño era alumno del colegio La grande obra de Atocha el centro escolar ha remitido una carta a las familias de los compañeros informándoles de que no era necesario tomar ningún tipo de medida preventiva según las autoridades sanitarias tal y como les informó el Servicio de Epidemiología de sanidad del colegio añade en su carta que tuvo conocimiento de la gravedad de la enfermedad del niño el lunes por la mañana según ha podido saber Radio Coruña Cadena Ser el pequeño falleció por otra enfermedad vasal que activo en cuestión de sólo unas horas este tipo de meningitis autoinmune fulminante Hinault contagiosa

gracias a Kelly crisis en el Gobierno local de Ourense según ha relatado el alcalde Jesús Vázquez ha tenido conocimiento de la dimisión de su portavoz José Araújo al mismo tiempo que el resto del grupo municipal y sin margen de maniobra para hablar de motivos arreglos según Vázquez la decisión ya no tenía vuelta de hoja

Voz 1

01:01

a mí comunicó uno ose a España la primera noticia que Sting pero en todo caso repito no Novoa facer ahora conjeturas yo creo que la decisión a tiña tomada Eu non tiña cemento ni económica ni un tema que previamente en osea mañana a primera hora de la mañana las hoy te cuarto y cuando no lo comunicó lo comunicó en primer lugar a mi esposo sus propios compañeros el concejal de