Las noticias de Asturias, 18:02 (29/01/2019)

el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha asegurado que no hay ambiente para cometer ahora la reforma del modelo de financiación autonómico en una conferencia en Valencia organizada por el diario Las Provincias el secretario de Organización del PSOE ha hecho un llamamiento al sosiego político frente al actual clima de confrontación permanente

se da cuenta el debate está en los menor y eso dificulta hablar de lo mayor esto mismo que acabo de decir de cómo financiamos la autovías de forma está yo me encuentro en el Ministerio con un proyecto para largar las concesiones y cuando llegó al Gobierno lo que me encuentro es una pancarta pidiendo la liberalización de aquellos que están planteando seguir con el modelo concesional no eh ambiente para abordar estos la asociación de viaje