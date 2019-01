Las noticias de Castilla y León, 18:02 (29/01/2019)

Voz 1097

00:05

el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revocado una sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora ya absuelto a un hombre que había sido condenado en primera instancia por abusos sexuales a una menor el Tribunal Superior de Justicia no da credibilidad al relato de es la víctima el hombre juzgado que era amigo de la familia de la niña había sido condenado inicialmente a cinco años y medio de prisión por dos delitos de abusos sexuales por tanto los magistrados echan por tierra la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Zamora así el Tribunal Superior de Justicia aplica los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo expresión de latin que en el ámbito jurídico significa ante la duda a favor del reo para absolver al acusado seguimos a las seis y tres minutos con la actuación que se realizará en nuestra comunidad para evitar que se repitan casos como el que ha costado la vida al pequeño Noone Julen al menos hay una intencionalidad el Procurador del Común la figura equivalente al Defensor del Pueblo de Castilla y León ha iniciado ya una actuación de oficio para conocer el control de las chimeneas y accesos a las minas de el interior en la actualidad sinuoso se constata la posible peligrosidad para la seguridad de las personas insólita la Junta información Baltazar Tomás ex asesor del Procurador del Común de Castilla y León