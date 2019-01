: Gol en Las Gaunas: ‘Los reyes del barrio embarrado’. (29/01/19)

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda Medi el frecuencia modulada

Voz 4 00:23 hola qué tal agradecemos a los compañeros de Deportes de Madrid la asistencia que nos hacen para seguir con el listón bien alto pero como se viene gol en Las Gaunas pues como que va a ser que hoy es martes veintinueve de enero más concretamente siga haciendo frío sigue lloviendo así que como no se me ocurre mejor plan que seguir la radio encendida durante cuarenta minutos escuchar una nueva edición de gol en Las Gaunas repite Manuel Martín que le está cogiendo gusto a esto de unas hola puedo interrumpir no también está Sergio Caneda Caneda televisión porque alguien le tiene que poner a todo esto un punto de coherencia lo ves ahí adelante pero antes vamos con con una de las secciones que lo está petando

Voz 4 01:32 así que vamos con la sección favorita de los millennials con la sección más valiosa de la radiodifusión riojana con la sección que ha reinventado la forma de hacer radio en La Rioja con la mejor sencillo sección sin duda De Gaulle en Las Gaunas ah es que decía la semana pasada decía es la semana pasada que esto de que nadie mandaba audios no no y no me tirabas a la cara aquí

Voz 6 01:57 en este pequeño llegó a no

Voz 4 01:59 Diego no están centrados Santi Diego Nos han centrado y se lo agradecemos las sensaciones que les dejó el partido de ayer hablan los gunners

Voz 7 02:09 la sensación es que me dejó fueron una salida en tromba del equipo que me gustó mucho al menos quince primeros minutos del partido fueron de los mejores de la temporada

Voz 8 02:17 pero luego cuando llegó el gol anulado al Langreo y el

Voz 7 02:19 palo puedes cambió el partido y se equilibraron las fuerzas de todas maneras eh creo que esta temporada base la nuestra porque ha cambiado la dinámica el equipo los partidos como el año pasado por ejemplo cuando nos venimos en que perdimos en casa con el lealtad en las jugadas dudosas la suerte no no sonreía este año está siendo al contrario contra el Vitoria ganamos en el último minuto ayer también en los últimos minutos conseguimos la victoria en la verdad es que creo que la dinámica de este equipo está cambiando y que el desastroso inicio de temporada y que este equipo haya levantado de la mano de Sergio Rodríguez di de unas seis jugadores de los que ha tirado Bobadilla Iglesias Víctor López y demás y que con gracias a los cuales la dinámica del equipo ha cambiado yo hacia arriba pues creo que al equipo le va a venir muy bien le va a dar una fortaleza mental de cara afrontar el final de temporada y los tan ansiados playoff así que nada enhorabuena a todos los gunners por esta cuarta victoria consecutiva y nada a seguir en peleando y nada el sábado iremos a París para llevar a Gijón para el domingo intentar presenciaron una victoria de la Unión Deportiva Logroñés ánimo a todos que esta va a ser nuestra temporada

Voz 9 03:24 un saludo

Voz 10 03:27 mis sensaciones del partido de ayer son muy buenas por los primeros veinte minutos que para mí son los mejores de la temporada donde sólo faltó el gol que hubiera cambiado el partido porque seguimos teniendo una defensa y un portero inexpugnable que no nos mete gol nadie somos el equipo menos goleado de Europa y esto da mucho en esta categoría porque tenemos dos actores de cara como es el fichaje Piña que para mí es brutal porque nos da una profundidad muy grande y la suerte que este tipo de partidos otros años los acabamos perdiendo ya este año les sale uno en Angola ellos dan un palo ellos ya al final acabamos metiendo o en los últimos minutos lógicamente yo prefiero ganar con mayor holgura porque se sufre menos pero este tipo de partidos con los goles en los últimos minutos se gozan una barbaridad hice hacen empezar la semana de otra manera estás en una nube y los lunes así son menos lunes así que ahora continuar con la racha a seguir en playoff ya conseguir nuestro objetivo un abrazo de polen

Voz 9 04:30 Manuel Martín el objetivo es conseguir

Voz 4 04:32 de hecho audios más de un minuto para

Voz 9 04:34 no minuto a minuto

Voz 4 04:37 el para que entre un poco de publicidad y así no trabajamos absolutamente menos estar la mejor sección porque no no nosotros no escrita tiempo de ni creo que tener que pensar bueno que gracias a Santi ya Diego y ahora sí vamos con lo que claramente es una sección fracasada son los infla titulares de fútbol abrimos estos titulares con una noticia de alcance porque hasta ahora sabíamos que hubo un tiempo en el que Fran Rivera además de torero fue presentador de televisión que Falete también fue cantante tenemos prueba de ello

Voz 12 05:24 artista por vocación y por destino ofero flamenco siempre genial siempre distinto viene esta noche ahora homenajear a un genio Bambino que metió por rumbas y bulerías todo el desgarro y todo el sentimiento de la copla bolero Falete canta payaso inolvidable éxito de enseñar

Voz 13 05:47 el Bambino persona debe por Bambino Utrera Andalucía

Voz 4 06:08 pero Manuel Martín no sabíamos que Falete también era entrenador de fútbol jaque mortal es

Voz 14 06:13 madre mía bueno ahora tengo que ver matizar al poner la voz

Voz 4 06:16 la canción es tan mala que es buenísimo

Voz 14 06:19 el aquí pero sí es cierto que Falete ha dejado de ser entrenador del Atlético San Luqueño pero no es ese el Falete el club del Grupo IV adoptó esa decisión tras la derrota en casa por la mínima y al encontrarse en puestos de descenso el San Luqueño prescinde así del entrenador conquense logró el pasado verano el ascenso a Segunda

Voz 4 06:35 B bueno pues queda claro que es otro Falete que no se asuste los oyentes ni los jabones pero la cama quince han dicho al entrenador de San Luqueño ha sido importante por qué don Manuel Martín

Voz 14 06:45 pues según han apuntado tú aquí porque Abel Gómez a sus treinta y seis años Se retira para entrenar San Luqueño ya ex futbolista abandona el fútbol tras jugar veintiún partidos precisamente en Atlético San Luqueño firma por año y medio viene a sustituir a Falete veremos y Fran Rivera se atreve a sustituir a Falete ante el micrófono

Voz 4 07:03 es tremendo bueno pues quitarnos a Falete y mete los infla titulares para cerrar esta micro sección hice Ramos cuanto antes de esta infame sección con una de fichajes exóticos Manuel Martín

Voz 14 07:18 el extremo izquierdo ser Win Seedorf Sidor sobrino del que fuera jugador del Real Madrid y actual seleccionador de Camerún Clarence Seedorf estés suena más llega al Jumilla procedente del Wolverhampton club de la Premier League con el que la entidad vinícola mantiene un convenio de colaboración

Voz 4 07:36 fantástico la entidad vinícola aclara Jumilla

Voz 14 07:38 Jumilla pensando en vino Rioja adiós el Jumilla

Voz 4 07:41 el sobrino de Clarence Seedorf y ahora sí arranca una nueva edición de gol en Las Gaunas es la edición ciento once de esta tertulia en clave blanquirroja adelante

Voz 3 07:56 sí sí

Voz 15 07:59 no

Voz 16 08:08 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso

Voz 18 08:26 nos ayer

Voz 19 08:33 es impresionante cantan mil que en el local Gólgota algunas

Voz 3 08:46 lo que yo siempre quise

Voz 9 08:52 claro

Voz 22 08:58 decía que era un disco al que nunca

Voz 23 09:10 Kohl en Las Gaunas aquí hay

Voz 24 09:15 nace una nueva sede

Voz 25 09:19 sí

Voz 26 09:26 bueno pues Joan Báez

Voz 4 09:50 frente Ximo décimo primer gol en Las Gaunas que viene con una victoria de la Unión Deportiva Logroñés la cuarta en lo que va de año dos mil diecinueve la cuarta en los cuatro últimos partidos son ya seis las jornadas sin perder un nuevo éxito de los riojanos además en una semana propicia porque con cuarenta puntos los blanquirrojos ya son ceros están a tres puntos del segundo se sitúan a tres puntos por encima del quinto clasificado un gol otra vez no apto para aquellos que sufren problemas cardíacos un gol a tres minutos del final en un último remate en un nuevo ejercicio tenístico de la banda de La Guindalera que agobia hasta el final aquellos que buscan ganar espacio en territorio comanche al sur de Logroño manda el blanco y rojo y así viene siendo en este dos mil diecinueve los riojanos son el segundo mejor equipo local de la categoría la mejor defensa de Europa y jamás un equipo que con tan pocos goles logró tantos puntos no es la Unión Deportiva Logroñés un equipo perfecto es imperfecto por naturaleza no se puede esperar otra cosa en Segunda División B pero a la chita callando sufriendo cada partido para doblegar a sus rivales con muchas bajas y muchas ganas este equipo sigue ganando y ganando aunque aún quedan mucho trabajo por delante y a quién gol en Las Gaunas asesorados por don Manuel Martín os queremos presentar un himno oficioso que creemos puede tener o puede reflejar a la perfección lo que es el sentir del aficionado blanquirrojo en estos momentos que es muy largo esto

Voz 28 12:24 a los reyes del barrio en el barrio en el barro

Voz 4 12:28 la segunda B así se ha puesto la Unión Deportiva Logroñés en este arranque de dos mil diecinueve decíamos ayer que no es el equipo perfecto pero si el equipo que quizás más se parece a nosotros porque empuja insiste lo intenta pelea brega y a veces hasta cierta gana y gana y gana hasta que vuelva a las derrotas que llegarán pero que nos quiten lo bailao es el momento de reclamar un espacio entre los mejores ya veremos luego hasta dónde son capaces de llevarnos de momentos están agitando durante toda la temporada de mal en peor en el arranque liguero hasta ganar y ganar para llevarte a la Navidad un poco enfadados por un mal diciembre darte la bienvenida al dos mil diecinueve de alegría en alegría hasta que esto dure

Voz 13 13:12 eh

Voz 4 13:21 Manuel Martín amor al fútbol eso lo sentimos todos los que vamos a Las Gaunas domingo tras domingo fueras viajamos seguimos este grupo II de la Segunda División B el barro y el barrio

Voz 6 13:32 está todo dicho y la verdad que hay que sentir mucho Mamola al fútbol para ir a a los estadios en Segunda B pero me puede faltar un momento la cadena totalmente mando

Voz 14 13:40 sí sí estaba ocurrir si lo que quieras un atardecer en junio en la Fuente Murrieta cae el sol suena esto bufandas camisetas blanquirroja celebran es momento de soñar y de que esto suene en la fiesta de la ascenso en la fuente

Voz 4 14:09 súper estrellas Sergio Caneda te noto con cariño Chita no se lo compras y quizás hay que subir un poquito estará guitarra en su día para arrancar un poquito subirle un poquito la guitarra esto se hace un apaño alguien que tenga la capacidad de hacer esto un poco lo acaba petanca celebra

Voz 28 14:33 por qué Caneda ahora mismo son los reyes del barrio la banda de La Guindalera dominan el

Voz 4 14:38 sur de Logroño que alucina del norte y el norte de la clase la clasificación eh

Voz 29 14:43 queda sí la verdad es que está la Unión Deportiva Logroñés está en un momento dulce ha empezado el dos mil diecinueve de forma inmejorable no hay cuesta de enero para los blanquirrojos y bueno pues que dure mucho no que nos quiten lo bailado y que sigamos aprovechando este momento dulce y ojalá se prolongue durante muchas jornadas

Voz 4 14:59 Manuel Martín veo y le oí la verdad es que es verdad dice bueno tampoco sabemos que queda mucho por delante es evidente pero con todo lo largo del año estos momentos son para vivirlos así Felipe ponérsela

Voz 6 15:12 venda antes de la herida vamos a disfrutarlo aunque sea un poco de sobre todo a que baje la euforia en el vestuario para seguir trabajando pero afición se merece disfrutar del momento se merece vivir su momento de euforia verdad de creérselo como se lo cree el equipo que por eso aprieta hasta el final y estamos viendo que saca los partidos que mucha culpa de esa fe es lo que hace que la Unión Deportiva Logroñés esté donde esté

Voz 4 15:35 ayer vivimos el domingo vivimos un instante de esos que que yo creo que también se se van a recordar tres mil veintidós personas en Las Gaunas que ya de por sí es una magnífica noticia en una tarde ante un rival que probablemente no tenga una gran venta pues bien el Langreo pues evidentemente Nos Mirandés no es Racing de Santander no ese Cultural y Deportiva Leonesa a la Ponferradina etc etc bueno en Langreo un recién Ascen he ido tres mil veintidós personas en un día de frío y de viento

Voz 29 16:00 tel en directo con tela además en directo

Voz 4 16:03 por tanto eso ya es una gran noticia pero es que ese final de éxtasis en el minuto ochenta y siete la piña bajo la grada de Preferencia son imágenes que quedan grabadas sonidos que hemos recordado ayer en SER Deportivos La Rioja que se recuerda

Voz 29 16:15 sí a mí me recordó a la forma de festejar el gol en Barakaldo no fue algo similar también en el banquillo que salta hay que hacen una piña con el resto jugadores creo que es el fiel ejemplo de lo que comentaba Manuel no que el que el equipo es una piña que creen que tienen fe que aprietan hasta el final y un hecho que quiero poner encima de la mesa es que hace unas jornadas había gente que faltaban cinco minutos iba de Las Gaunas pues buscando evitar el atasco en la salida ahora ya no se levanta del asiento aguantamos todos hasta que pita el final el árbitro porque sabemos que tarde o temprano vamos a tener alguna hay que a buen seguro llegar el gol

Voz 4 16:46 Icomos recordamos lo que somos lo que fuimos y lo que esperemos ser Manuel Martín no hace más que una vuelta en Calahorra se rompió todo vínculo entre la grada en la el equipo blanquirrojo sólo hay que recordar aquellos acontecimientos al final de aquel partido en dos encuentros independientemente de lo que pase en Gijón evidentemente ese logroñés Calahorra va a ser un partido en lo anímico muy diferente para el aficionado blanquirrojo lo que es esto del fútbol parece que ahora no es no existe ninguna fractura ahí es todo una unión que se pudo ver porque también el público en las Mas hizo su parte subió también al equipo para que insistiera hasta el final en la búsqueda de esos tres puntos tan importantes

Voz 6 17:25 sí me parece un punto a destacar cuando todavía la cosa iba cero cero antes de que el equipo terminada de carburar del todo en la segunda parte que la grada al contrario que es lo que había hecho en otras ocasiones que era pitar esas dudas ese run run sí que es cierto que salió otro ambiente otro ánimo pues más aplauso más cántico es más

Voz 4 17:45 en la primera parte hubo un momento que yo creo que un sector pitó un error no sé no recuerdo de quién inmediatamente eso produjo una respuesta inmediata de aplausos que acabaron por por parar eso es que hay dos pitos que hay hay dos o tres figuras en preferencia que la tienen tomada pero fueron capaces hubo respuesta sale habitualmente que habitualmente la callada es la respuesta habitual contra los que suelen pitar entonces eso te llamen es un reflejo del estado anímico de la del de de la afición que viene dado también por el Estado

Voz 6 18:14 hablamos de un equipo que pasara lo que pasara este domingo iba a quedarse en dentro del play off para finalizar el mes de enero y que ya se ha colocado tercero esto me recuerda un poco a cuando vemos en la afición del Racing decir si van primeros están atacando al pero están locos vamos a mirarnos a nosotros y creo que la afición en ese sentido ya ha aprendido también mucho esta temporada y ha visto que el equipo con el empuje con la unión con la confianza hay como hablábamos con la fe escapa ya a hacer mejor las cosas de estar ahí arriba yo creo que ya en la posición en la que eleva correspondiendo por plantilla por presupuesto por ciudad y por trayectoria al final que las temporadas ponen a todos en su sitio

Voz 4 18:55 empezó a recuperar futbolistas Sergio Rodríguez hizo evidentemente tenía que tomar una decisión que hasta ahora no había podido tomar por la lesión de Paredes por las numerosas bajas que en el equipo que es quién iba a ser el lateral izquierdo recuperado ñoño Iñaki fichado paredes se quedó fuera por descarte para ir cogiendo poco a poco el ritmo y Flaño y Juan Iglesias Santos disputándose el lateral derecho pues me quedaron varias cosas claras no sé cómo lo visteis y es que en principio Iñaki va a ser el lateral mientras niño esté en el extremo

Voz 29 19:26 quizás en casa en los partidos de casa no sé si fuera Sergio optará por un por incluir a Flaño

Voz 4 19:31 que Flaño además en sala de prensa Sergio Rodríguez reconoció su gran labor pero que buscaba profundida probablemente Flaño fuera de casa otro futbolista que tenga más minutos X parecía esta decisión

Voz 29 19:40 Sergio a mí me extraño yo pensaba que iba a dar confianza a los once de Barakaldo por eso de los códigos internos y de que bueno que alguien es de una victoria importante en un campo muy complicado yo pensaba que iba a mantener

Voz 30 19:51 de mantenerse once pero bueno ahora no

Voz 29 19:54 también pensé que Pedro Martínez por ejemplo iba a entrar en la convocatoria lo comentaba

Voz 4 19:57 está bien que quiera Jean Claude Puel

Voz 6 20:02 por eso no disfruta del todo está todavía pendiente de cuando no creía cuando ha visto lo de mi imaginación de las le he dicho que lejos

Voz 4 20:09 jornada no va a recoger cable porque tiene una versión una segunda versión Sergio

Voz 29 20:15 Pedro Martín Pedro Martínez pero no extraño no ver

Voz 31 20:17 en la convocatoria de un jugador que acabamos de fichar que viene con ritmo de competición dijo yo la vi a Olaetxea en la convocatoria hubo tuvo algún comentario dudando de que fíjate lo que sabemos de fútbol caso quiero decir enmarcado H I marca no pues hay que callarse recoger cable

Voz 29 20:33 el acierto de Lander en primer lugar y Sergio Rodríguez por ponerlo a celebrar la victoria

Voz 6 20:39 por eso es de Sergio Rodríguez está al frente de la plantilla nosotros claro que nosotros vayamos al equipo a Tercera sobre lo que comentaba Sergio

Voz 29 20:48 creo que Iñaki salvo de

Voz 4 20:50 por Miguel Martínez de Corta va a jugar en todas las posiciones de del Matilla quise ofrecía aquí en Ser Deportivos La Rioja ser portero y el otro día vimos una foto que fue portero también y ya lo contó también aquí en Ser Deportivos que jugó hasta de portero para la Unión Deportiva Logroñés Iñaki que denota un nivel sí

Voz 6 21:06 exteriores el no te a nivel profesional tanto físicamente como de ritmo como que a la hora de cuando coge el balón al final siempre hablamos de que la Segunda B es un pozo de que los jugadores van a camino entre lo amateur lo profesional las plantillas cuando ascienden es porque tienen varios Iñaki en sus plantillas porque al final son jugadores que por circunstancias no están en Segunda División porque que forman plantillas en la cabeza centrada como esos delanteros que siempre a veces pedimos aquí pero que luego tiene claro como aquí no dio ni Cervero pues bueno son al final necesitas jugadores de esas superior categoría Iñaki la tiene lo está demostrando y al final yo creo que él está dando además ya para terminar de apuntalar al equipo esa fuerza que necesitaban un jugador que además me imagino que en el tema entrenamientos en el trabajo diario también se nota mucho y ayuda a mejorar por ejemplo de tanto Juan Iglesias como Pablo Boadilla por citar alguno

Voz 4 22:03 el seguimos aprendiendo mucho de fútbol viendo en el Grupo II de esta segunda división B CD Sergio Caneda lo que es el fútbol promete los mejores veinticinco minutos que ha tenido la Unión Deportiva Logroñés en esta temporada que comienza espectaculares hice rompen de forma radical por un gol mal anulado yo creo he visto repeticiones y la verdad que yo no veo nada después dos minutos del veinticinco al veintisiete de dos oportunidades el gol anulado Langreo el balón al poste que acaba en las manos de Miguel Martín corta de chiripa es decir esto no la segunda y tenemos que ser conscientes de esta realidad

Voz 29 22:35 de hablábamos en la previa del partido que en Langreo está ahí por méritos propios que no es casualidad que es el equipo revelación que llevaba treinta y dos goles que no es fácil meterlos son lo sabemos nosotros perfectamente y bueno pues en este caso la suerte parece que ha cambiado de bando no la suerte ahora ya es Blanquer coja esa pizca quita de fortuna que que el equipo necesitaba para estar arriba ahora está cayendo de nuestro lado al ayudada evidentemente por las intervenciones de mérito de Miguel por ejemplo con la segunda parte también supongo que luego hablaremos Sakon balón estupendo que que permite al al equipo es seguir en el partido no y al final ganar y bueno pues es que también en los palos juegan en el fútbol no así que

Voz 4 23:11 pero es preocupa que este equipo sea tan superior a su rival como en esos veinticinco primeros minutos que cuesta mucho serlo y que no marqué que les está costando mucho eso es un problema detectado ya es un problema que puede poner en riesgo muchos puntos ya hay que ir sea una puntuación alta este año

Voz 6 23:25 bueno pues eso sí que preocupa la falta de gol y los bajos números en en ataque pero vemos que el equipo está sacando los los partidos adelante que al final cuando lo necesita y aparecen los goles sí que es cierto que hay como una especie de falsa confianza al que ahora no se está marcando pero se hará en el futuro cuando se vayan recuperando todos los jugadores tal llegará no dio ahora pues la verdad que preocupación hay también es cierto estando pero en estos números en tercera posición adelantando unos muchísimo muchísimo más allá del partido a partido es que como se comentaba estos días en un playoff de ascenso es más importante no encajar que encajar mucho entonces al final donde

Voz 32 24:08 tenemos la balanza en el buen trabajo Deferr

Voz 6 24:10 vivo o nos vamos ahora igual ahora por cómo vamos a citar siempre aquí que no falte un programa sin citar a al maestro Pouso era la manta que si te tapas la cabeza te descubre los pies y si te tapas los pies te

Voz 4 24:24 la manta manta corta de esta segunda división B que no no hay para todo evidentemente el refuerzo de Pedrito viene a constatar que Sergio Rodríguez lo que busca es mayor conexión entre el centro del campo esa gran labor defensiva con la gente de arriba ante las ausencias por lesión de Rayco ha reforzado precisamente esa posición es un Rayco más joven sí parece que el perfil de retén Perea tiene mucho que demostrar pero pero sí sí

Voz 29 24:46 de las dos piernas con suponemos que último pase esa conexión con el delantero que es lo que igual se echa se echa un poco en falta con con perfiles como Victor que es más un hombre de banda más velocidad y menos de pase no ojalá salga bien esa apuesta por Pedro Martínez

Voz 4 25:01 oye vamos a poner una respuesta porque ayer le pregunté en sala de prensa Sergio Rodríguez sobre una cuestión en la flor la flor que se ha instalado en una parte del aficionado tiene flor o no tiene flor Sergio Rodríguez les escucha

Voz 2 25:16 yo creo aunque si algo tenemos hemos tenido yo por lo menos durante mi estancia en el club es no del todo mucha suerte creo que hemos generado bastantes más ocasiones que los rivales casi en todos los partidos entonces bueno no no no creo mucho en eso el meter en los últimos minutos a veces no es suerte te suerte para mí sería si tiras dos veces Si metes un gol pero si tiras ocho días veces metes uno aunque sea en el último minuto me da la sensación de yo pero no tengo la sensación esa de que tenemos Flor pero bueno sí que es cierto que hoy hemos tenido un poco de suerte porque el cero uno hemos pasado al uno cero pero si analizamos el partido creo que bueno creo que hoy hemos sido superiores

Voz 30 25:58 igual Sergio Gadea tiene flor bueno vamos a ver

Voz 29 26:03 vamos a dejarlo en que tiene fe en su equipo que el equipo cree hasta el final que no deja no baja los brazos y que a diferencia de lo que ocurría al principio de temporada creo que el equipo compite hasta el final hasta que el árbitro pita y ahí está encontrando ese premio no a la esa competencia hasta el final

Voz 4 26:18 tiene flor

Voz 30 26:19 tiene flow esta

Voz 4 26:21 pues yo en este aspecto tirando de recuerdos y de historial evidentemente creo que Sergio Rodríguez no ha tenido suerte en esta época pero es cierto que la está encontrando ahora mismo yo recuerdo partidos como contra el lealtad la temporada pasada donde no se puede hacer más a cambio de menos muchos partidos al año evidentemente es porque faltan cosas no porque no hace un trabajo perfecto ahora quizás con con menos está logrando más rédito al final sí que entiendo que ahora tiene un poquito de flor bueno es esa dosis de fortuna que que te permite ser campeón o que te permite estar arriba pero creo que no es una cuestión que vaya en detrimento del trabajo que está haciendo

Voz 6 26:58 ha dicho lo el flow pues hacer una argumentación un poquito más fíjate fíjate imagina y bueno yo creo que es lo ha se lo ha buscado el más que que sea una flor de un día o de tal yo creo que ha trabajado mucho con esta plantilla en sobre todo en el aspecto psicológico porque sabíamos todos a principio de temporada que el rendir dentro de los primeros partidos no era normal y yo creo que es más trabajo de Sergio Rodríguez en el buscar esa fortuna siempre fiel a sus principios porque yo creo que ha demostrado que has sido un entrenador que no ha cambiado por las presiones externas por lo que le podían decir de fuera sino que él ha seguido siempre fiel a sus convicciones y que esa suerte que ahora podemos denominar flor o lo que se le ha venido por ese seguir siendo fiel a sus principios y a la gente en la que él tenía confianza

Voz 29 27:49 algo que yo creo que en ese sentido el cambio en el triunfo ante el alta el Racing de Santander el líder en Las Gaunas fue determinante para que el equipo cambiara el chip se empezase a creer todavía más lo que estaba haciendo lo que le comentaba Sergio y que a partir de ahí así un punto de inflexión y el equipo está lanzado hacia arriba que evidentemente cada vez esta más cerca la primera derrota y habrá que asumirla gestionarla aprender y volver otra vez a la senda del triunfo pero creo que ese que esa victoria contra el Racing en ese momento a la grada y al equipo le vino estupendamente

Voz 4 28:18 bueno pues que vamos a arrancar prácticamente en la recta final de este capítulo ciento once De Gaulle en Las Gaunas aquí en Radio Rioja en SER Deportivos La Rioja hijos tengo preparada una sorpresa porque ni osea avisado queridos contertulios de queridos gunners y es que no se vaya a esto hay una habitualmente en gol en Las Gaunas para los veteranos que nos escuchan para los veteranos no me gusta hablar mucho de Segunda División B de lo que pasa alrededor de esta segunda edición B Nos vamos a ir a Gobela porque hay una historia que yo creo que merece mucho la pena que contemos sí que lo conozcan los aficionados al fútbol en La Rioja

Voz 1 28:54 dio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 4 30:13 por qué ponemos el himno de la arena se primero porque no apetece segundo porque se lo merece tercero porque es uno de los históricos del fútbol español y fundador de aquellas primeras ligas y lo ponemos precisamente hoy porque este fin de semana ha sido protagonista de una de esas historias preciosas que nos reconforta a conocer a los amantes del fútbol y presentes siempre en frente de esas elites del deporte os cuento a ver si soy capaz de resumir lo rápidamente de todas maneras no lo va a explicar mejor nuestro próximo invitado resulta que el Arenas ganó la Copa del Rey hace cien años la ganó en mil novecientos diecinueve esa copa lucía en sus vitrinas con orgullo lógicamente hasta que un buen día el Arenas no hace mucho tiempo jugó en el Stadium Gal ante el Real Unión de Irún que también tiene en sus vitrinas como sabéis una de esas primeras copas copas del Rey vieron con asombro los vizcaínos que su copa no se parecía en nada a la que mostraba con Group con orgullo el equipo fronterizo hice pusieran a indagar qué leches estaba pasando y lo que pasó para seguir la pista es que su copa era de un material que no se daba mucho en esa época descubrieron que la Guerra Civil se cruzó en el camino del histórico del Arenas Un incendio no saben Side provocado por el bando republicano por el nacional pero creen que una historia que este incendio quemó la Copa del Rey original de Akil de aquel mil novecientos diecinueve lo descubrieron y el Arenas se puso a trabajar quería tener su Copa del Rey que para eso la han ganado así que sacaron fotos a la del Real Unión para hacer una réplica establecieron contacto con la Federación Española de Fútbol para ver cómo la podían fabricar la respuesta de la Federación y hay que reconocérselo fue fantástica y este sábado se produjo un hecho fantástico y es que la Copa del Rey de la Arenas ya descansa sus vitrinas el histórico ya tiene su copa y aquí recibimos por todo lo alto con las fanfarrias de no arenero a John Kar Rey la primera ovación en Las Gaunas buenas tardes John Karr nunca habíamos dado una ovación a un invitado aquí hago en Las Gaunas pero es que no puede ser menos

Voz 37 32:20 pues muy buenas tardes lo asumo con orgullo nombre del del club que la verdad pues hablamos de una sorpresa a los oyentes para mí también por qué no empezar esta sección que AENA bueno pues pues es muy orgulloso la verdad a veces emocionado

Voz 4 32:36 John Karr cuéntanos lo de este sábado porque yo creo que has tenido mucho trabajo pero os ha salido perfecto porque Luis Rubiales presidente de la Federación Española de Fútbol os entregó vuestra Copa del Rey la oficial la buena la de aquel mil novecientos diecinueve ya está en vuestras vitrinas y además han corrido con los gastos

Voz 37 32:55 pues sí la verdad es que fue ha sido un evento por todo lo alto que además ha salido en todos los medios tanto locales provinciales regionales como estatales ya ha tenido mucha repercusión porque bueno son como dices tú que nos aleja un poco de las polémicas de los bares con v de bueno El dinero ante los famosos fichajes por todo lo alto nos acercan la esencia del fútbol la la esencia pues que dura más de cien años y es que bueno pues para nosotros es un pequeño reconocimiento bueno un gran reconocimiento de lo que fue un Arenas que durante veintisiete años estuvo en la élite fundador de primera campeón de Copa una vez subcampeón en tres ocasiones y bueno pues la Copa que por cierto extracción saber

Voz 4 33:39 ya hemos hemos visto

Voz 37 33:40 no voy a visitar Gobela haremos sin duda alguna con las iniciales de Alfonso XIII bueno pues sí la verdad es que es que es espectacular y muy bueno pues una historia bonita que que se fraguó pues eso pero en vista del centenario perfectamente en la historia y bueno pues es la sorpresa es cómo se ha comportado en este caso la la Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales al frente que estuvo en todo momento receptivo y que bueno pues han atacado muy satisfechos de la viste Gobela ya aquí ha sido una auténtica fiesta vivida el sábado realmente emocionante emotivo lo que sirvió además con con el apoyo también de los seiscientos euros del Racing

Voz 1264 34:18 de un Racing que no es otro que tan bien además también estuvo presente

Voz 4 34:21 esas primeras Ligas otro de los fundador eso sí que es

Voz 37 34:24 que es la fecha que no sabía he dicho la Federación dijo bueno pues el una fecha cuando queráis nosotros había pensado que ya dentro de mil novecientos diecinueve qué mejor manera de hacerlo con un equipo como el Racing que además pues si va a ser bonito por toda la gente que arrastra que además como hemos dicho pues hubo comunión perfecta para para el agasajo ir era uno de los equipos fundadores de la Primera División allá por mil novecientos veintinueve que por cierto nosotros tenemos el gusto imagino que cuando ha visitado a gobernar David visto osadía María que fue el precursor de la primera

Voz 4 34:55 ah sí

Voz 37 34:55 de la primera división y que no la habían pesas en el viaje de vuelta cuando estaba todo planeado o en el de ida no se bueno penoso viaje a Madrid cuando igual de la Federación de un accidente de tráfico y desaparecido antes de

Voz 1264 35:07 John cuéntanos cuéntanos cómo os da cuenta de que algo pasaba con vuestra Copa del Rey que son

Voz 37 35:12 eso es una copa que por cierto al que tenemos nosotros decimos ya la Copa de culto no sabemos donde apareció pero fue pues en esos años imagino que había que se iban de copas que no pero después de el incendio que prácticamente nadie recordaba Nos dimos cuenta porque visitando el reunión que lo hacemos ya desde que estábamos en Tercera División y sobretodo en Segunda B cuando los suturar también en el campo y que han puesto las Vitienes ya ha celebrado centenario la primera la ganaron en mil novecientos diecisiete en la final en Zaragoza al Arenas una final que por cierto fue la primera es de televisión deportiva en la radio en España es decir que todo un poquito la Historia nos nos rodea sin sin querer cuando vimos la pareja que esto no se parece en nada y luego ya nos dimos cuenta que la el ciento diecinueve no existía posterior era una una copa de de otro pues de plata

Voz 38 36:04 y es cuando decidimos consultamos con ellos nos vino la edición de un joyero de que tenía el molde bueno

Voz 37 36:12 pues al final que hicimos corrobora con la Federación Española que nos mandaron una foto de la réplica de esa copa porque tienen documentación de todo ello hay no hubiese no que no que no ciudadana a mandar una foto que nos iban a matar la Copa que no le iba a traer del presidente si podía como ese ha sido hicimos iban a entregar en Gobela cuando nosotros dijeramos

Voz 1264 36:34 pues Jon Kar que queríamos contar esta historia que nos apetece siempre estar muy presentes y muy cercanos

Voz 4 36:39 dos momentos donde nos reconforta conciliamos con la competición con estos gestos con los históricos muy merecida enhorabuena estamos deseando viajar a Gobela para hacernos una foto con vuestra Copa del Rey centenaria enhorabuena y muchas felicidades

Voz 37 36:52 pues muchas gracias un honor estar con vosotros y que os esperamos como siempre con con buen ambiente admitidas saques que sois bien recibidos por aquí un abrazo un abrazo muchas gracias

Voz 4 37:06 pues oye chicos yo creo que es una de esas historias que apetece contar la verdad que que nos queda bien esto de la radio que gol en Las Gaunas siempre ha sido esto desde su origen desde el primer capítulo cuando yo era director de cuando tú eras director y eso naufragar va radicalmente la titular Manuel Martín que te sugiere esta historia

Voz 6 37:27 bueno es que al final la Unión Deportiva Logroñés por llevárnoslo a nuestro terreno tiene una ahí estoy día por escribir como tienen muchos equipos de la categoría como el Rácing como la Arenas y que a veces tenemos muchas prisas y hacer cosas en diez años cuando de los equipos llevan más de cien en esto de fútbol y el trabajo tanto en el fútbol como en la vida como prácticamente todo no se hace en dos días sino que hay que ser constante hay que tener tesón y a veces hay que tener un poquito de suerte que en la segunda B tanto en la tercera como en la segunda como tácticamente en todos los lados hay historias que nos haga una sonrisa que sólo hay que buscarlas

Voz 4 38:04 si querer ir a esa Gobela Sergio hacernos solo solo la foto porque cuando ha dicho el bar digo no no no la novela que tiene suerte

Voz 29 38:14 tanto él parecía esta historia bien curiosa pues es la otra cara del fútbol no que a veces nos quedamos en los titulares en lo meramente deportivo bueno pues detrás de eso hay clubes con mucho trasfondo con mucha historia y creo que también sirve para poner en valor a veces la Segunda división no decimos todos nos visita al Arenas de Guecho pues que sepamos que es un club con tanta historia por detrás no pues le voy a hacer

Voz 4 38:35 mira Javi que nos ponga el tema este que queremos vender como himno oficioso de la Unión Deportiva Logroñés como las tituladas tú los reyes

Voz 6 38:42 desde el barrios Jáuregui de Jáuregui canta venga dale