Escucha las noticias de las 20:00 (29/01/2019)

Voz 0194

01:06

Sánchez se ha reunido con representantes de la oposición a maduró luego nos contará Inma Carretero que ha dado de sí ese encuentro y Ana Terradillos nos traerá la última hora sobre el terreno el fiscal general de Venezuela ha acudido a los tribunales para pedir la aplicación de medidas cautelares contra Juan why do al que no les sorprende la amenaza de represalias