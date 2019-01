Escucha las noticias de las 02:00 (30/01/2019)

las dos la una en las Islas Canarias buenas noches buenas noches el Tribunal Supremo de Venezuela un órgano controlado por el chavismo acaba de prohibir al opositor Juan Why do que salga del país es una orden que ha dictado a petición de la fiscalía que también es un órgano que controla el oficialismo

la Unión Europea no está dispuesta a renegociar el acuerdo del Brexit del Parlamento británico ha pedido a Theresa May una solución alternativa a la frontera entre las dos Irlanda pero tanto Bruselas como Dublín y París han dicho ya esta noche que el acuerdo ya suscrito es el único posible Rafa

en un comunicado un portavoz del presidente del Consejo Europeo ha asegurado que la salvaguarda irlandesa es parte del acuerdo de salida es acuerdo dicen no está abierto a la renegociación la posición de España la fijado esta noche el secretario de Estado para la Unión Europea que ha dicho en el veinticuatro horas que Theresa May no puede forzar a los Veintisiete Estados a renegociar un nuevo acuerdo de salida ahora ayer