estas de Madrid han estado hasta última hora elaborando la propuesta que van a presentar hoy a la comunidad quieren que lo súbete CS contraten para trayectos de al menos cinco kilómetros aunque no renuncian a que además haya que pedir los con un tiempo de antelación Julio Sanz es portavoz de la Federación Profesional del Taxi

la Condal temporal como digo haremos además flexibilizado nuestra postura inicial entendemos que quisiera otros sitios está regulando sabemos porque aquí no sabemos que hay casos un Aynaoui ha aprobado el decreto en Baleares se va a quedar definidas claramente las condiciones de prestación del servicio que es lo que pasa en la comunidad de mayo

de una parte del sector del taxi desde hace unos cuantos días pues evidentemente hace esta situación in tolerar

al casado y su equipo no comprenden por qué cargan contra ellos dicen que la responsabilidad no es de la Comunidad de Madrid en manos de Garrido sino de un Gobierno cobarde que no afronta lo que está ocurriendo algo que les parece inaceptable por eso en el PP recomiéndanos taxistas que se vayan a quejara ante Fomento e insisten en que ellos sólo buscan soluciones quieren que la regulación estatal liberaliza el sector