Escucha las noticias de las 05:00 (30/01/2019)

son las cinco las cuatro en Canarias Ana corbatín buenos días buenos días el Tribunal Supremo de Venezuela un órgano controlado por el chavismo ha prohibido esta madrugada al opositor Juanjo Aído que salga del país también ha ordenado congelar sus cuentas bancarias en una entrevista con la SER Why do ha contado como fue su conversación con Pedro Sánchez

Voz 0127

00:55

los periodistas que acompañan al presidente en su gira por Latinoamérica también le han preguntado por su decisión de elegir a Pepu Hernández el ex seleccionador de baloncesto como candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid pero Pedro Sánchez no ha querido decir nada al respecto en Madrid los taxistas han estado hasta hoy a la hora de la noche elaborando la propuesta que quieren presentar hoy a la comunidad quieren que lo sube TC se contraten para trayectos de al menos cinco kilómetros aunque no renuncian a que además haya que pedir sus servicios con un determinado tiempo de antelación Julio Sanz es el portavoz de la Federación Profesional del Taxi