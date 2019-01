Escucha las noticias de las 07:00 (30/01/2019)

el PSOE se mueve tras la paradoja que recogía muchas encuestas sube en casi todas ellas en todos sitios pero en Madrid le daban a la baja podemos podemos reúne esta tarde a su Consejo Ciudadano para intentar encontrar una salida electoral las su fractura interna fractura evidenciada por la sucesión de acontecimientos de las últimas semanas el anuncio de Rejón de concurrir a la Comunidad de Madrid en la plataforma de Carmena la dimisión del paulista Ramón Espinar Isla Reunión en Toledo de líderes territoriales pidiendo unidad la reunión es esta tarde Hinault no está claro todavía si asistirá Errejón el dijo que quería a esta hora no ha aclarado si lo va a intentar la dirección le pide que no vaya Velarde

Voz 0911

02:10

yo creo que no es muy coherente no haber construido en común la herramienta que es de todos que es eh Podemos y ahora ir al máximo órgano de dirección cuando has decidido presentarse a las elecciones por otro partido político creo que no es muy coherente y creo que no tendría mucho sentido que que acudiera