Escucha las noticias de las 08:00 (30/01/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal muy buenos días el PSOE quiere dar la batalla en Madrid capital y presenta al ex seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández para la alcaldía y todas las palabras de este titular son noticia no sólo el nombre del candidato los socialistas se mueven ante la crisis de Podemos el terreno que pueda comer es una plataforma como la que lideran Carmena y Errejón dará la batalla con Gabilondo en la comunidad Pepu Hernández que es una figura muy querida muy respetada al Ayuntamiento tienen mérito ambos no obstante de estar en política cuando la política se ha convertido en esta máquina de picar carne y arriesga el PSOE con la fórmula de fichajes estrella ajenos a la política que le ha dado resultados irregulares como poco en el Gobierno de España la sorpresa andaluza ha servido de revulsivo en todo el espectro que va del centro a la izquierda ese amplio espectro que hace sólo ocho meses conseguía ponerse de acuerdo para sacar de la Moncloa aún PP condenado por corrupción hace sólo ocho meses que ya ven cómo ha girado el viento esta tarde se reúne el Consejo Ciudadano de Podemos es difícil anticipar si encontrarán una salida electoral a su fractura interna Pepu Hernández y Pablo Iglesias los dos protagonistas del día a los dos los hemos encontrado juntos en la tuerca el programa de televisión del líder de Podemos himno no pierdan su diálogo un día como hoy preguntaba Pablo Iglesias

Voz 3 01:36 hay digamos inevitable hacer comparaciones no en el fútbol yo creo que los grandes equipos padecen el problema de los egos da la impresión de que incluso a veces los entrenadores cambian porque no saben relacionarse con los egos de los equipos tú has entrenado a probablemente la mejor selección de la historia de España cómo convivían como porque todo el mundo hablaba de que de que la selección de baloncesto en ese sentido algo especial respondía Pepu Hernández

Voz 4 02:00 cómo se cómo se dirige un equipo con tantos egos en principio uno que todos se sientan no solamente se sientan sino que sean importantes no solamente lo importante en las palabras sino los hechos no todos los jugadores en los partidos de preparación en los partidos de la competición jugaron siempre en todos los partidos osea todos estaban preparados para jugar todos están preparado dos importantes

Voz 1727 02:22 gestionar los egos en un proyecto común es miércoles es treinta de enero Pepa Bueno

Voz 2 02:37 en la Cadena Ser

Voz 1727 02:45 y en tres minutos vamos en directo a Venezuela a la enviada especial de la SER Ana Terradillos ha entrevistado ha ido a quién esta noche la Corte Suprema controlada por el chavismo ha prohibido salir del país y le han congelado además todo su dinero y todo su patrimonio y aquí en Europa Aimar el

Voz 0027 03:01 Parlamento británico aprobó anoche una moción que obliga a la primera ministra a volver a Bruselas e intentar un acuerdo del Brexit mejor de hecho la propia May terminó apoyando esa emoción que le pide a May que renegocien lo que me

Voz 1727 03:13 acto el Rey Felipe VI está en Irak visitando a las tropas españolas que instruyen allí al Ejército del país aterriza en Bagdad esta mañana justo el día en que cumple cincuenta y un años Piojo Push Demon responda Junquera

Voz 0027 03:26 ayer le lanzo un doloroso tardo el diciéndole que él no huyó a pesar de que podía hay que lo hizo por responsabilidad ética ese llegó a comparar Junquera con Séneca o Sócrates contesta Puigdemont sabemos todos sabemos dónde estábamos lo que hicimos yo siempre he dicho que tendré paciencia hasta la sentencia después cada uno cuenta lo que tiene que contar pero para mí el adversario es claro el autoritarismo del Estado español española

Voz 1727 03:48 los taxistas de Madrid elevan entregar esta mañana a la Comunidad una nueva propuesta

Voz 5 03:54 frito de que sufra

Voz 0027 03:57 qué puede taxistas quemó ayer una camiseta con la foto del presidente autonómico Ángel Garrido

Voz 1727 04:01 dos detenidos por un nuevo crimen en la línea supuestamente vinculado al narcotráfico

Voz 0027 04:05 la policía cree que mataron a un colaborador tirándolo de un piso trece porque no vigilo bien una de ellas

Voz 6 04:10 a ver te digan algunos parlamentos pese a caer la culpa he estado en su sitio de momento proceso alguien ponga los dos autores le propinó un puñetazo para ciertamente lanzarlo al vacío

Voz 1161 04:26 titular del Deportes ante el Valencia pasó anoche para semifinales en Copa en partido que terminó con pelea hoy dos partidos a las siete y media Betis y Espanyol empataron en la ida a las nueve y media Barça Sevilla victoria andaluza en la ida por dos cero anoche como decíamos Valencia tres Getafe

Voz 1727 04:40 la jueza de violencia de género ha dejado en libertad sin medidas cautelares al preparador físico del Atlético de Madrid Óscar Ortega detenido allí

Voz 0027 04:48 la agencia Efe difundió anoche un comunicado de su mujer en el que ella insiste en que no hubo agresión que fue una tercera persona quién llamó por error Ike el nunca la maltratado

Voz 7 04:58 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a lo largo de la tarde y hasta la próxima noche la lluvia se extenderá a prácticamente toda la Península dejando al margen el Mediterráneo con temperaturas un poco más bajas que ayer también menos